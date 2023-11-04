Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Сан-Паулу-2023

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Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Сан-Паулу
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 499 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 246
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 222
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 184
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 183
6. Ландо Норрис («Макларен») – 176
7. Шарль Леклер («Феррари») – 170
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 156
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 87
10. Пьер Гасли («Альпин») – 56
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 53
12. Эстебан Окон («Альпин») – 45
13. Алекс Албон («Уильямс») – 27
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 11
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 6
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 1
22. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 745 очков
2. «Мерседес» – 378
3. «Феррари» – 354
4. «Макларен» – 263
5. «Астон Мартин» – 236
6. «Альпин» – 101
7. «Уильямс» – 28
8. «Альфа Таури» – 19
9. «Альфа Ромео» – 16
10. «Хаас» – 12
 

Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

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5 комментариев

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ALMANAC
Как же хорош был Цунода
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-2
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Arksun
И снова Хаас последние,хотя надежды были на регламент,но чёт ни в том году ни в этом особо не блещут.Надеюсь Андретти не такие команды по типу:Marussia,Virgin,Catherham,Haas,Minardi
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danteeeq
Ответ Mittermeyer
246 против 222, о каком 2ом месте в лз. можно вообще говорить. Работала бы команда походу сезона на Рассела уже бы вице чемпионство было. Сами виноваты в своих бедах, надеюсь в следующем сезоне сделают выводы и Хэмилтона окончательно задвинут на второй план и мы наконец-то увидим сильный мерседес в борьбе за чемпионство
И чем же Рассел лучше Льюиса?
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