Тимо Глок: «Хюлькенберг сражался бы за победы в топ-команде»
Тимо Глок уверен, что Хюлькенберг не затерялся бы в статусной команде.
Нико Хюлькенберг финишировал 13-м на Гран-при Мехико – 200-м этапе в карьере. По мнению бывшего пилота «Формулы-1» Тимо Глока, «Хаас», опустившийся на последнюю строчку в Кубке конструкторов, не позволяет Нико продемонстрировать свой истинный темп.
«Нико Хюлькенберг провел прекрасную 200-ю гонку. Он сражался как лев и сделал все возможное, что зацепить последнее очко. К сожалению, техника не позволила этого добиться.
Если говорить о работе гонщика, он все сделал правильно. Ему приходилось переходить за пределы на несколько процентов, однако это оказывало слишком большую нагрузку на шины. Ближе к финишу у соперников появилось преимущество. У Нико просто не было инструментов, чтобы претворить свой пилотаж в результат.
От «Хааса» зависит, будет ли в следующем сезоне у Хюлькенберга машина лучше, чем в нынешнем, особенно по гоночному темпу. Работу в квалификациях даже не стоит обсуждать – она выдающаяся. Разумеется, такие выступления обращают на себя внимание топ-команд. Если бы Хюлькенберг гонялся за топ-команду, то сражался бы за подиумы и победы», – высказался немецкий эксперт о соотечественнике.
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