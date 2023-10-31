Тимо Глок: «Хюлькенберг сражался бы за победы в топ-команде»

Теги Тимо Глок Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Мексики Хаас Авто

Тимо Глок уверен, что Хюлькенберг не затерялся бы в статусной команде.

Нико Хюлькенберг финишировал 13-м на Гран-при Мехико – 200-м этапе в карьере. По мнению бывшего пилота «Формулы-1» Тимо Глока, «Хаас», опустившийся на последнюю строчку в Кубке конструкторов, не позволяет Нико продемонстрировать свой истинный темп.

«Нико Хюлькенберг провел прекрасную 200-ю гонку. Он сражался как лев и сделал все возможное, что зацепить последнее очко. К сожалению, техника не позволила этого добиться.

Если говорить о работе гонщика, он все сделал правильно. Ему приходилось переходить за пределы на несколько процентов, однако это оказывало слишком большую нагрузку на шины. Ближе к финишу у соперников появилось преимущество. У Нико просто не было инструментов, чтобы претворить свой пилотаж в результат.

От «Хааса» зависит, будет ли в следующем сезоне у Хюлькенберга машина лучше, чем в нынешнем, особенно по гоночному темпу. Работу в квалификациях даже не стоит обсуждать – она выдающаяся. Разумеется, такие выступления обращают на себя внимание топ-команд. Если бы Хюлькенберг гонялся за топ-команду, то сражался бы за подиумы и победы», – высказался немецкий эксперт о соотечественнике.

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3 комментария

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lollapalooza
При всём уважании к Халку, но он никогда не был бы лидером в топ-команде, роль а-ля Боттас, максимум на что можно было бы рассчитывать.
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Luca di Montezemolo
В ньюивозке были бы победы без сомнения, но взяли чику. Так и останется без подиума наверно.
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