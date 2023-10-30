Макс Ферстаппен: «Понимаю, почему Перес так действовал. Это ведь его домашняя гонка»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен высказался о действиях Переса на старте Гран-при Мехико.

Пилот «Ред Булл» отметил, что понимает, почему его напарник пошел в такую атаку в первом повороте, учитывая шанс выйти в лидеры домашнего Гран-при.

«Я понимаю, почему он так действовал. Это ведь его домашняя гонка. Ты хочешь попасть на подиум – так что я прекрасно понимаю, почему он хотел прорваться вперед по внешней траектории и пошел в атаку. Посмотрев повторы я могу предположить, что в теории Чеко мог бы взять немного левее и оставить больше места. Но если бы это сработало – для него было бы здорово.

Нервничал ли я сам на старте? Вообще нет. Я не впервые участвую в инциденте, где три машины в ряд едут к первому повороту. Пилоты должны доверять друг другу.

В самом инциденте с Чеко я тот момент мало что успел увидеть. Я лишь видел взлетевшую машину. В любом случае, какое-то мнение об инциденте можно составить только после гонки, посмотрев повторы. А в тот момент я бы сосредоточен на борьбе с Шарлем Леклером», – рассказал Ферстаппен.

Безумная атака Переса на лидеров – ради победы для домашних фанов. Не сработало: люди рыдали и дрались с тифози после аварии

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