Ральф Шумахер: «Перес пилотирует так, будто соперников нет. Куда должен был деться Леклер?»
Ральф Шумахер раскритиковал маневр Серхио Переса, приведший к аварии.
На старте Гран-при Мехико гонщик «Ред Булл» столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и сошел.
«Так не работает! Он поворачивает на внутреннюю траекторию, но там нет места. Куда должен был деться Леклер? [Перес] сам виноват.
Если бы он взял чуть шире, то, без сомнения, финишировал бы третьим, а, может, даже вторым. Ему просто нужно было оставаться на внешней. Он пилотирует слишком близко к соперникам, будто их там нет. Он должен был понимать», – высказал мнение эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1».
Еще один экс-гонщик чемпионата Тимо Глок согласился с Шумахером:
«Классическая ошибка – он неправильно оценил положение болида. Он видел, что обе машины расположены рядом с ним. Нужно было действовать аккуратнее, оставить больше места».
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