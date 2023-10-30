Ральф Шумахер: «Перес пилотирует так, будто соперников нет. Куда должен был деться Леклер?»

Теги Феррари Ред Булл Ральф Шумахер Тимо Глок Формула-1 Серхио Перес Гран-при Мексики Шарль Леклер Авто

Ральф Шумахер раскритиковал маневр Серхио Переса, приведший к аварии.

На старте Гран-при Мехико гонщик «Ред Булл» столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и сошел.

«Так не работает! Он поворачивает на внутреннюю траекторию, но там нет места. Куда должен был деться Леклер? [Перес] сам виноват.

Если бы он взял чуть шире, то, без сомнения, финишировал бы третьим, а, может, даже вторым. Ему просто нужно было оставаться на внешней. Он пилотирует слишком близко к соперникам, будто их там нет. Он должен был понимать», – высказал мнение эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1».

Еще один экс-гонщик чемпионата Тимо Глок согласился с Шумахером:

«Классическая ошибка – он неправильно оценил положение болида. Он видел, что обе машины расположены рядом с ним. Нужно было действовать аккуратнее, оставить больше места».

Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года»

Безумная атака Переса на лидеров – ради победы для домашних фанов. Не сработало: люди рыдали и дрались с тифози после аварии

2 комментария

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KMR
Да судя по высказываниям Хорнера и деда они уже Переса переделывают в рента драйвера Мексики. С донатом лямов 30-40.
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