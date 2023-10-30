Алекс Албон: «Третий сектор трассы Гран-при Мехико плохо спроектирован для гонок»

Албон призвал изменить третий сектор трассы Гран-при Мехико.

Пилот « » считает, что в данный момент медленная стадионная секция не способствует плотной борьбе и снижает вероятность совершения обгонов.

«Мне кажется, что последний сектор трассы плохо спроектирован для гонок. Мне кажется, если бы эту секцию сделали более скоростной, мы бы смогли сильнее приближаться к соперникам и это бы улучшило гонки.

Но сейчас шикана в последнем повороте спроектирована таким образом, что для того, чтобы держаться к сопернику достаточно близко, находясь за рулем таких больших и тяжелых болидов, тебе нужно хорошее сцепление с трассой на передней оси. Но как только ты оказываешься в грязном воздухе, ты сразу теряешь всю скорость в медленных поворотах. И держаться в 0,6 – 0,7 секундах позади машины соперника очень непросто», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве