Фернандо Алонсо: «Даже если мы сойдем во всех оставшихся гонках, сезон-2023 все равно будет для нас хорошим»

Алонсо считает сезон-2023 успешным для «Астон Мартин» при любом исходе.

Пилот « » подвел итоги Гран-при Мехико, признав, что команда выступила ниже ожиданий. Алонсо был вынужден досрочно сойти с дистанции из-за проблем с болидом. В конце заезда сошел и его напарник .

«Мы сразу почувствовали, что с машиной что-то не так. Мы были очень медленными. И мы в самом начале пропустили Ланса вперед в надежде добиться хорошего результата для команды. Но мы просто оказались слишком медленными в целом в этой гонке, и не только в ней. Думаю, весь уик-энд получился для нас тяжелым. Но порой ты учишься большему, преодолевая трудности, чем когда празднуешь успех. Будем надеяться, это был как раз такой случай.

Разумеется, нам бы хотелось продлить успешную серию, попадать на подиум, но сейчас мы, к сожалению, находимся не в том положении. Но нет, я бы не сказал, что разочарован. Это был для нас невероятный сезон. И даже если мы сойдем во всех оставшихся гонках, сезон-2023 все равно будет для нас хорошим. Но я надеюсь, что мы сможем перевернуть ситуацию», – рассказал .

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