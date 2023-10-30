Фернандо Алонсо: «Даже если мы сойдем во всех оставшихся гонках, сезон-2023 все равно будет для нас хорошим»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Мексики Ланс Стролл Авто

Алонсо считает сезон-2023 успешным для «Астон Мартин» при любом исходе.

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги Гран-при Мехико, признав, что команда выступила ниже ожиданий. Алонсо был вынужден досрочно сойти с дистанции из-за проблем с болидом. В конце заезда сошел и его напарник Ланс Стролл.

«Мы сразу почувствовали, что с машиной что-то не так. Мы были очень медленными. И мы в самом начале пропустили Ланса вперед в надежде добиться хорошего результата для команды. Но мы просто оказались слишком медленными в целом в этой гонке, и не только в ней. Думаю, весь уик-энд получился для нас тяжелым. Но порой ты учишься большему, преодолевая трудности, чем когда празднуешь успех. Будем надеяться, это был как раз такой случай.

Разумеется, нам бы хотелось продлить успешную серию, попадать на подиум, но сейчас мы, к сожалению, находимся не в том положении. Но нет, я бы не сказал, что разочарован. Это был для нас невероятный сезон. И даже если мы сойдем во всех оставшихся гонках, сезон-2023 все равно будет для нас хорошим. Но я надеюсь, что мы сможем перевернуть ситуацию», – рассказал Алонсо.

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5 комментариев

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Великий Алонсо
Короче походу остаётся в этой помойке, раз так сладко о них говорит, очень жаль 👎
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Luca di Montezemolo
Походу знатный цирк я пропускаю , нормально так Астон штормит в новом регламенте, с вёдер до 2 тачки чампа и обратно к ведрам, слишком перехвалили стролла, его команда едет только когда получает копию другой тачки, и вроде они должны понимать как ньюивозка работает, и лучшего инженера мерсов увели, и такой позор, смотрю Алонсо дрейфует в сторону 8 места в личке .
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Grigpar
Алонсо еще кредиты тиме выписывает. Походу весь проект АМ закинули в мусорное ведро. Тима была в топе и показывала огромную концентрацию и конкурентоспособность, причем не только в темпе болида, но и в руководстве и управлении, на мостике и пит-лейне. А теперь как размазни.
Угар, как они еще говорят про следующий сезон. И что они собираются там показать с такими подходами? С чего болид поедет быстро, если уже сейчас он наоборот встал как вкопанный и буквально еле держится на трассе. Каждую практику и квалу, каждую гонку скользит везде, где только можно.
Алонсо, который прекрасно сходу подружился с машиной, вдруг заявляет, что не может теперь ей доверять. Понятно, что тупо тачкой уже никто не занимается.
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Mr.BadGuy
Ответ Великий Алонсо
Короче походу остаётся в этой помойке, раз так сладко о них говорит, очень жаль 👎
Куда бы Алонсо не перешел, команды быстро превращается в помойку. Так есть ли смысл менять одну помойку на другую? Может стоит уже остановится на одной
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