Ральф Шумахер о темпе «Астон Мартин»: «Как долго Алонсо будет молчать? Ведь все знают, что это не его вина»
Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах «Астон Мартин».
После удачного начала сезона-2023, когда «Астон Мартин» почти каждую гонку завершал подиумом, команда оказалась в серьезном кризисе – об этом говорят слабые результаты второй половины года. По мнению Шумахера, проблема может заключаться в техническом директоре британцев.
«Надеюсь, они найдут способ вернуться в форму. После Мексики мы явно узнаем больше. Но что если бывший сотрудник «Ред Булл» Фэллоус (Дэн Фэллоус, нынешний технический директор «Астон Мартин» – Spots.ru) смог внедрить в болид этого года множество ноу-хау «Ред Булл», а теперь его рог изобилия попросту пуст, потому что он уже не замечал дальнейшего развития бывшей команды? В любом случае это также может быть причиной нынешней стагнации», – предположил эксперт.
Кроме того, экс-пилот «Ф-1» обратил внимание на возможно растущее недовольство ситуацией Фернандо Алонсо, известного своим сложным характером.
«Как долго Фернандо Алонсо будет молчать? Он известен своими амбициями, которые могут быстро перерасти в плохое настроение, когда дела идут не очень. Ведь все знают, что это не его вина».
«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла как. Даже у соперников больше предположений!
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