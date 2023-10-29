Ральф Шумахер о темпе «Астон Мартин»: «Как долго Алонсо будет молчать? Ведь все знают, что это не его вина»

Теги Фернандо Алонсо Ральф Шумахер Формула-1 Астон Мартин Гран-при Мексики Дэн Фэллоус Авто

Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах «Астон Мартин».

После удачного начала сезона-2023, когда «Астон Мартин» почти каждую гонку завершал подиумом, команда оказалась в серьезном кризисе – об этом говорят слабые результаты второй половины года. По мнению Шумахера, проблема может заключаться в техническом директоре британцев.  

«Надеюсь, они найдут способ вернуться в форму. После Мексики мы явно узнаем больше. Но что если бывший сотрудник «Ред Булл» Фэллоус (Дэн Фэллоус, нынешний технический директор «Астон Мартин» – Spots.ru) смог внедрить в болид этого года множество ноу-хау «Ред Булл», а теперь его рог изобилия попросту пуст, потому что он уже не замечал дальнейшего развития бывшей команды? В любом случае это также может быть причиной нынешней стагнации», – предположил эксперт.

Кроме того, экс-пилот «Ф-1» обратил внимание на возможно растущее недовольство ситуацией Фернандо Алонсо, известного своим сложным характером.

«Как долго Фернандо Алонсо будет молчать? Он известен своими амбициями, которые могут быстро перерасти в плохое настроение, когда дела идут не очень. Ведь все знают, что это не его вина».

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла как. Даже у соперников больше предположений!
 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Так Алонсо в интервью еще и отмазывает их, говорит об оптимистичных вещах. По факту у команды не только темп пропал, так уже дыры на уровне организации и руководства. Где Крак вообще? Как так получается, что они такие практики проводят? Ответов нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Начало года было волшебным для Астона. Сейчас сказка закончилась, когда конкуренты выкатили обновления. Бывает, Алонсо не за Феррари или Мерседес ездит, чтобы иметь амбиции быть в тройке каждую гонку. Даже если очков для Астона больше не будет, этот сезон всё равно будет их лучшим.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Если честно не знаю, где был бы Астон Мартин, если бы туда посадить толкового пилота хотя бы уровня Окона. Наверное стабильно приезжал бы в топ-6. Руководству АМ надо уже взять пилотов и избавиться от нулевого пилота и Стролла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий