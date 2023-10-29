Макс Ферстаппен о ситуации на пит-лейн: «Я правда не понимаю, как это можно считать за блокировку»

Макс Ферстаппен назвал сложным вопрос о блокировках на пит-лейн .

По ходу квалификации к Гран-при Мехико у стюардов возникли претензии к , Джорджу Расселлу и Фернандо Алонсо за возможную блокировку на пит-лейн. Однако никого наказывать не стали.

Ситуация возникла из-за того, что пилоты пытались создать разрыв между собой и соперником впереди. Поскольку существует правило минимального времени круга в квалификации и отсчет начинается после пересечения второй линии машины безопасности (а она находится за пределами пит-лейн), гонщики ждали именно на пит-лейн. По мнению Ферстаппена, нужно решить этот вопрос.

«Думаю, это была неидеальная ситуация, так что, вероятно, нам нужно попробовать что-то другое. Но это сложно.

Я просто не понимаю. Сейчас все пытаются создать разрыв, стоя на пит-лейн – это единственное место, где мы можем сделать это. Так что я правда не понимаю, как это можно считать за блокировку.

Думаю, мы должны относиться к этому чуть более снисходительно, зная, что там безопасная зона. Я имею в виду, что мы едем достаточно медленно. Это единственное место, где мы можем создать разрыв. Мы выезжаем из боксов и, конечно, оказываемся в начале пит-лейн. Естественно, мы не знаем, что делают остальные.

Ты постоянно пытаешься оценить расстояние до идущего впереди болида. Ты не хочешь начинать круг, находясь в трех-четырех секундах от него, потому что это плохо повлияет на результат.

Но в то же время если бы у нас не было этого правила минимального времени круга, то, быть может, могла возникнуть проблема с блокировкой в последнем секторе. Так что, полагаю, найти хороший компромисс достаточно трудно», – заявил пилот « ».

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