Сарджент получил штраф в 10 позиций на старте Гран-при Мехико

Все гонщики избежали штрафов, кроме Сарджента.

Американский гонщик « » получил штраф по итогам квалификации к Гран-при Мехико – за обгон под желтыми флагами. Сарджент должен потерять 10 мест на стартовой решетке, однако на его позиции это наказание никак не отразится – он занял последнее, 20-е место в квалификации.

Кроме того, «Уильямс» также получил денежный штраф – во время выезда из боксов Цунода сбил домкрат английской команды. За оставленное оборудование в неположенном месте «Уильямс» должен будет выплатить 20 тысяч евро.

Остальные гонщики, которых вызывали стюарды – избежали наказаний. Представители ФИА рассматривали возможные блокировки на пит-лейн в связи с долгим выездом некоторых пилотов на трассу, однако признали, что спортсмены действовали в соответствии с требованиями к безопасности и без злого умысла.