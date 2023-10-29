Сарджент получил штраф в 10 позиций на старте Гран-при Мехико

Теги Уильямс Формула-1 Гран-при Мексики Логан Сарджент Юки Цунода Авто

Все гонщики избежали штрафов, кроме Сарджента.

Американский гонщик «Уильямса» получил штраф по итогам квалификации к Гран-при Мехико – за обгон Юки Цуноды под желтыми флагами. Сарджент должен потерять 10 мест на стартовой решетке, однако на его позиции это наказание никак не отразится – он занял последнее, 20-е место в квалификации. 

Кроме того, «Уильямс» также получил денежный штраф – во время выезда из боксов Цунода сбил домкрат английской команды. За оставленное оборудование в неположенном месте «Уильямс» должен будет выплатить 20 тысяч евро. 

Остальные гонщики, которых вызывали стюарды – избежали наказаний. Представители ФИА рассматривали возможные блокировки на пит-лейн в связи с долгим выездом некоторых пилотов на трассу, однако признали, что спортсмены действовали в соответствии с требованиями к безопасности и без злого умысла.

1 комментарий

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Самая быстрая булочка в мире
Жесткий штраф такой же как и Максу за обгон под красными дали
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