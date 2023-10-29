Серхио Перес: «В гонке еще ничего не потеряно. Никогда не знаешь, чего ждать от «Феррари»

Перес настроен на борьбу несмотря на неудачу в квалификации в Мексике.

Пилот « », подводя итоги квалификации к Гран-при Мехико, объяснил свое не лучшее выступление ошибкой в менеджменте шин и в целом не очень стабильных условиях.

При этом Перес уверен, что несмотря на старт с третьего ряда способен как минимум попасть на поул.

«На втором (свежем) комплекте «софта» нам все равно не хватило скорости в третьем сегменте. Во втором сегменте дополнительный свежий комплект «софта» нам был не так нужен. Когда я закончил свой круг, то понимал, что в паре мест машину сносило, и что мы могли бы быть быстрее на 0,1 – 0,2 секунды, а это бы очень многое изменило.

Проблема была в том, что температура трассы менялась буквально на 2-3 градуса. И если в большинстве мест ты такие изменения просто не ощущаешь, то на этой трассе все иначе. Машина вела себя по-разному на абсолютно каждом комплекте шин, что мы использовали в квалификации, уровень сцепления с трассой был очень низким.

Как бы то ни было, впереди длинная гонка, и длинный рывок на старте к первому повороту. Так что многое еще может случиться. Конечно, мне бы хотелось оказаться на первом или втором ряду стартовой решетки, но даже с учетом нашей стартовой позиции в гонке еще ничего не потеряно. Никогда не знаешь, чего именно ждать от «Феррари», – рассказал .

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла, как. Даже у соперников больше предположений!