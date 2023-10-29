Ландо Норрис о 19-м месте в квалификации: «У меня был один шанс, и я его не использовал»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Мексики Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис прокомментировал 19-е место в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот «Макларена» использовал шины «медиум», а проехать заключительную попытку ему не позволили желтые флаги.

«Темп был хорошим, но меня позвали в боксы – очевидно, что-то случилось. Но проблема не в этом, я просто допустил ошибки на той единственной попытке, что у меня была, а потом Фернандо [Алонсо] вызвал желтые флаги.

У меня был один круг, один шанс, и я его не использовал, широко выехал в повороте. Надеюсь, из-за этого гонка получится более веселой», – заявил Ландо.

Гран-при Мехико-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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1 комментарий

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Paninaro
Лажанул, у всехъ бывает. Возможно, будут выезды Майландера, это может помочь Норрису в хорошие очки приехать.
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