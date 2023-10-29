Карлос Сайнс: «Трудно понять, где «Феррари» внезапно нашла полсекунды»

Карлос Сайнс признал, что победная квалификация «Феррари» стала сюрпризом.

В квалификации к Гран-при Мехико Сайнс уступил лишь своему напарнику по Скудерии Шарлю Леклеру.

«Честно говоря, очень странная сессия. У меня весь уик-энд возникали проблемы с тем, чтобы собрать круг, и когда я впервые его собрал, то оказался на первом месте, а затем опередил меня на половину десятой или десятую.

Трудно понять, где мы внезапно нашли полсекунды, а следующий круг проехали на полсекунды медленнее.

Работать с шинами было очень тяжело, ощущения в машине на этом автодроме очень странные. Но удалось собрать хороший круг в тот момент, когда это имело значение, и завтра мы стартуем с хорошей позиции», – заявил испанец.

признал, что в гонке сдержать пилота «Ред Булл» , стартующего третьим, будет непросто:

«Очевидно, мы не так сильны с высокой топливной загрузкой, как с низкой. Наша машина куда лучше работает с новыми шинами, с покрышками «софт». Посмотрим, что получится сделать завтра, чтобы сохранить жизнь в шинах и оставить « » позади.

То, что у нас два болида впереди, дает преимущество, так что сделаем все возможное».

Гран-при Мехико-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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