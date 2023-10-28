Тео Пуршер о карьере после «Ф-2»: «Индикар», «Супер-Формула», может быть, есть другие варианты»

Теги Заубер Индикар Формула-1 Формула-2 Гран-при Мексики Супер-Формула Альфа Ромео Тео Пуршер Авто

Тео Пуршер рассказал о вариантах, где продолжит карьеру.

Действующий лидер «Ф-2» – участник молодежной программы «Заубера». Тем не менее на данный момент француз навряд ли сможет найти место в «Ф-1», так что, по словам самого пилота, «лучшим выходом будет пилотировать машину, которая похожа на болид «Ф-1».

«Конечно, ничто не похоже на «Ф-1». «Ф-1» особенная. Но, естественно, лучшим выходом будет пилотировать одноместную машину, которая очень быстра.

Давайте глянем: «Индикар», «Супер-Формула», может быть, есть другие варианты. Не знаю, увидим», – сказал Пуршер.

При этом «Альфа Ромео» (со следующего года команда вернется к названию «Заубер») уже подтвердила, что Тео входит в их планы на будущий год:

«У меня есть несколько возможностей. Я много беседую с «Альфа Ромео», чтобы понять, над чем мы можем вместе поработать. Я буду резервным пилотом команды, что здорово. Это первая хорошая возможность.

Но, конечно, я хочу заняться чем-то еще. Для меня это в приоритете, я хочу пилотировать, хочу что-то делать, держать себя в форме. Так что увидим. Есть много хороших чемпионатов».

В эту пятницу Пуршер заменил Валттери Боттаса во время первой практики Гран-при Мехико (каждая команда по ходу сезона должна дважды предоставить место в одной из практик юниору). Тем не менее француз не смог проехать приличную дистанцию из-за проблем с тормозами – он собрал всего четыре круга.

«У меня на приборной панели сразу же появился сигнал. Команда также могла заметить проблему с помощью телеметрии. Мы попробовали несколько вариантов, чтобы все исправить, но ничего не сработало. Им придется что-то изменить в машине.

Не могу вдаваться в детали, да и команда сама не знает на 100%, откуда взялись неполадки. Но это автоспорт. Такое случается. К сожалению, это произошло, когда в первой практике за рулем был я».  

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2 комментария

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ilia rus
Я непонял, почему он не ищет места ф1?
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mmike
Ответ ilia rus
Я непонял, почему он не ищет места ф1?
Он ищет. Но не находит.
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