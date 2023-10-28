Карлос Сайнс: «По какой-то причине нам не удавалось подобрать правильный баланс болида»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Мексики Авто

Сайнс остался недоволен болидом в пятницу перед Гран-при Мехико.

Пилот «Феррари» подвел итоги первой и второй практики, признав, что пока команде не удалось подобрать оптимальный баланс машины.

Также Сайнс отметил, что проблемой может стать нехватка прижимной силы и перегрев шин.

«Первый день вышел непростым. Честно говоря, я ожидал, что мы будем смотреться немного сильнее. Но по какой-то причине нам не удавалось подобрать правильный баланс болида. У меня были проблемы со сцеплением колес с трассой на задней оси – особенно сильно это чувствовалось на быстром круге.

Сейчас нам надо сконцентрироваться на решении именно этих проблем. Шины «софт» здесь действительно очень мягкие по составу и склонны к быстрому перегреву, что также может привести к возникновению проблем.

Посмотрим, за счет чего мы сможем улучшить свой темп. При этом плотность результатов в пелотоне очень высокая, так что в квалификации я жду упорную борьбу», – рассказал Сайнс.

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