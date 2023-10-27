Гюнтер Штайнер о протеже «Феррари»: «Я объяснил ему, что тебя всегда судят по твоим недостаткам. Вы знаете, как работает этот бизнес»

Гюнтер Штайнер рассказал о наставлениях юниору «Феррари».

Оливер Бермэн – 18-летний участник академии « », который подает большие надежды. В возрасте 16 лет он стал первым, кто выиграл немецкую и итальянскую «Ф-4» за один календарный год. Затем британец провел всего один сезон в «Формуле-3» и тут же перешел в «Формулу-2». Сейчас новичок «Премы» занимает шестое место в зачете.

На Гран-при Мехико «Ф-1» Бермэн провел первую практику за рулем « » (который использует моторы «Феррари») – это связано с тем, что каждая команда обязана дважды за год предоставить одну из тренировок для юниоров. В итоге Оливер показал 15-е время.

Еще перед сессией босс команды так высказался о протеже Скудерии:

«Ты всегда немного нервничаешь [перед первым заездом в «Ф-1»]. Но, надеюсь, завтра [в пятницу] я окажусь прав. Он знает, что самая большая ошибка, которую он может допустить, это перестараться.

Я объяснил ему, что тебя всегда судят по твоим недостаткам. Не по достоинствам. Потому что если ты все сделаешь правильно, то этого никто не запомнит.

Но если ты разобьешь машину во время первого выступления за рулем болида «Ф-1» в первой практике, это останется в твоем послужном списке до конца жизни. Если допустишь это, то можешь забыть об «Ф-1». Вы знаете, как работает этот бизнес – я ввел его в курс дела. Думаю, он достаточно умен, чтобы понять, что не нужно совершать глупостей».

Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й