Гюнтер Штайнер о протеже «Феррари»: «Я объяснил ему, что тебя всегда судят по твоим недостаткам. Вы знаете, как работает этот бизнес»

Теги Феррари Формула-1 Формула-2 Гран-при Мексики Хаас Гюнтер Штайнер Оливер Бермэн Авто

Гюнтер Штайнер рассказал о наставлениях юниору «Феррари».

Оливер Бермэн – 18-летний участник академии «Феррари», который подает большие надежды. В возрасте 16 лет он стал первым, кто выиграл немецкую и итальянскую «Ф-4» за один календарный год. Затем британец провел всего один сезон в «Формуле-3» и тут же перешел в «Формулу-2». Сейчас новичок «Премы» занимает шестое место в зачете.

На Гран-при Мехико «Ф-1» Бермэн провел первую практику за рулем «Хааса» (который использует моторы «Феррари») – это связано с тем, что каждая команда обязана дважды за год предоставить одну из тренировок для юниоров. В итоге Оливер показал 15-е время.

Еще перед сессией босс команды Гюнтер Штайнер так высказался о протеже Скудерии:

«Ты всегда немного нервничаешь [перед первым заездом в «Ф-1»]. Но, надеюсь, завтра [в пятницу] я окажусь прав. Он знает, что самая большая ошибка, которую он может допустить, это перестараться.

Я объяснил ему, что тебя всегда судят по твоим недостаткам. Не по достоинствам. Потому что если ты все сделаешь правильно, то этого никто не запомнит.

Но если ты разобьешь машину во время первого выступления за рулем болида «Ф-1» в первой практике, это останется в твоем послужном списке до конца жизни. Если допустишь это, то можешь забыть об «Ф-1». Вы знаете, как работает этот бизнес – я ввел его в курс дела. Думаю, он достаточно умен, чтобы понять, что не нужно совершать глупостей».

Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й

3 комментария

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seryas
Мда... нечего таким в Ф1 делать. Я про Гюнтера, если что
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Volodya_A
- Я сказал ему, что если он разобьёт крёпаную машину, следом я разобью его крёпаную голову, - сказал Штайнер.
- Не надо совершать глупостей, - добавил Гюнтер.
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<~Inter~>
Лишь стабильный прогресс и качественные результаты имеют значение, а редкие неудачи могут быть у любого. Штайнер может лишить молодого парня всего запала и он может быть слишком зажат для достойного результата
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