Норрис: «Два предстоящих Гран-при будут для «Макларена» очень тяжелыми – и здесь, и в Бразилии»

Норрис не ждет хороших выступлений на этапах в Мексике и Бразилии.

Пилот « » отметил, что конфигурации трасс, на которых пройдут два ближайших , не подходят болиду британской конюшни.

«Думаю, два предстоящих Гран-при будут для нас очень тяжелыми – и здесь, и в . Очень мало среднескоростных и высокоскоростных поворотов. И очень много медленных поворотов, которые проходишь на 2-3 передаче. А это как раз та область, в которой мы смотримся слабо.

Как мне кажется, главным фактором является то, что на этих трассах у нашей машины нет сильных сторон. Разве что, эффективность на торможениях в конце прямой. Но тут совсем мало средне и высокоскоростных поворотов, в которых мы как раз очень сильны. И где можем отыгрывать много времени.

Например, в гонках нам всегда приходится как можно сильнее атаковать на скоростных участках – а это не всегда то, что тебе хочется делать. Но чтобы компенсировать нехватку темпа на медленных участках, нам приходится сильнее атаковать на скоростных участках – что приводит к повышению температуры шин и их износу.

Так что эти два фактора могут довольно быстро испортить нам жизнь. Если погода достаточно прохладная, то нам проще. Но в жарких условиях – например, как было в Техасе, – это приводит к небольшому ухудшению уровня выступлений в гонке», – рассказал .

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