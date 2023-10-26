Гонщики «Ф-1» опробуют модифицированные шины C4 на Гран-при Мехико

Теги Гран-при Японии Пирелли Формула-1 Гран-при Мексики Марио Изола Авто

«Пирелли» предоставит пилотам «Формулы-1» модифицированные покрышки в пятничной практике перед Гран-при Мехико.

Этап в Мексике – последний шанс компании улучшить состав C4. В следующем сезоне все остальные комплекты останутся теми же, что и в 2023-м.

Во время тренировки перед Гран-при Японии гонщики протестировали шины C2, однако прогресса добиться не удалось.

«В Мексику мы привезем [экспериментальные шины] C4. Идея в том, чтобы у покрышек была та же эффективность, что и у текущих C4, но более широкое рабочее окно и чуть лучшие механические характеристики.

Мы наблюдаем гранулирование C4 на некоторых трассах и хотим его снизить. Если тесты окажутся успешными, будем использовать эти C4 в следующем году. Если нет, оставим те, что есть сейчас», – пояснил гоночный директор «Пирелли» Марио Изола.

«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» в 2025-2027 годах. ФИА подтвердила

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