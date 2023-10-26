Экс-промоутер Гран-при России: «Санкции не работают так, как хотели люди, их вводившие – мы справляемся»

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Бывший промоутер Гран-при России высказался о санкциях.

По словам Алексея Титова – генерального директора компании «Росгонки» – на трассе «Игора Драйв» успешно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, несмотря на логистические и организационные трудности.

«Проблемы были с поставками программного обеспечения и датчиками для системы хронометража, с запчастями для спецтехники, с поставкой картов Sodi для прокатного картинга, но они все решаемые.

Санкции не работают так, как того, наверное, хотели люди, их вводившие – мы справляемся», – заявил Титов.

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2 комментария

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Биомеханоид
Только Ф1 нет, а так - справляемся
+15
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+15
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Luca di Montezemolo
Да да, санкции на пользу. Главного соревнования под которую строили эту трассу нет, а так все хорошо, поэтому кстати он и экс промоутер.
+13
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