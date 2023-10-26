Экс-промоутер Гран-при России: «Санкции не работают так, как хотели люди, их вводившие – мы справляемся»

Бывший промоутер Гран-при России высказался о санкциях.

По словам Алексея Титова – генерального директора компании «Росгонки» – на трассе «Игора Драйв» успешно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, несмотря на логистические и организационные трудности.

«Проблемы были с поставками программного обеспечения и датчиками для системы хронометража, с запчастями для спецтехники, с поставкой картов Sodi для прокатного картинга, но они все решаемые.

Санкции не работают так, как того, наверное, хотели люди, их вводившие – мы справляемся», – заявил Титов.

Трассу для «Ф-1» в Сочи обрезают ради туристов и фестивалей. Какой ее запомнят гонщики?