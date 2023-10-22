Алекс Албон: «Наша гонка ради того, чтобы не дать заработать очки «Хаасу» и «Альфа Ромео»

Задача Албона на Гран-при США – не дать заработать очки «Хаасу» и «Альфа Ромео».

Пилот « » отметил, что для него основным приоритетом будет борьба с конкурентами команды в Кубке конструкторов.

«Уильямс» занимает 7-е место в общем зачете, набрав 23 очка. «Альфа Ромео» отстает на 7 очков, а « » на 11.

«Наша гонка даже не ради очков, а скорее ради того, чтобы не дать заработать очки «Хаасу» и « ». Посмотрим, что мы сможем сделать. Ведь у нас есть скорость и способны здорово усложнить соперникам жизнь, не давая им прорваться вперед.

При этом я считаю, что наш гоночный темп лучше, чем у конкурентов. По крайней мере, так было в спринте. Главным отличием было то, что в субботу температура упала по сравнению с первым днем, и это сделало нас быстрее», – рассказал .

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