Алекс Албон: «Наша гонка ради того, чтобы не дать заработать очки «Хаасу» и «Альфа Ромео»
Задача Албона на Гран-при США – не дать заработать очки «Хаасу» и «Альфа Ромео».
Пилот «Уильямса» отметил, что для него основным приоритетом будет борьба с конкурентами команды в Кубке конструкторов.
«Уильямс» занимает 7-е место в общем зачете, набрав 23 очка. «Альфа Ромео» отстает на 7 очков, а «Хаас» на 11.
«Наша гонка даже не ради очков, а скорее ради того, чтобы не дать заработать очки «Хаасу» и «Альфа Ромео». Посмотрим, что мы сможем сделать. Ведь у нас есть скорость и способны здорово усложнить соперникам жизнь, не давая им прорваться вперед.
При этом я считаю, что наш гоночный темп лучше, чем у конкурентов. По крайней мере, так было в спринте. Главным отличием было то, что в субботу температура упала по сравнению с первым днем, и это сделало нас быстрее», – рассказал Албон.
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