Джордж Расселл: «Мне не хватало скорости и я толком не знаю, почему – так что я даже доволен пятым местом»

Расселл не смог объяснить нехватку скорости в квалификации к Гран-при США.

Пилот « », подводя итоги сессии отметил, что остался доволен пятым местом, поскольку с учетом нестабильности машины и отсутствия хорошей скорости ожидал оказаться намного ниже на стартовой решетке.

«Для меня это был непростой день. Мне не хватало скорости и я толком не знаю, почему. Притом что ощущения от управления машины отличные, обновления работают хорошо.

Так что это был довольно странный для меня день и я даже доволен пятым местом. Ведь в какой-то момент казалось, что мы можем вообще не попасть в третий сегмент квалификации.

Я лучше буду выделять позитивные моменты и работать над этим. Спринт-квалификации обычно проходят для нас лучше, чем квалификации в пятницу вечером. За исключением Катара.

Но я возьму на себя ответственность за нехватку скорости, и я плохо понимаю, что происходит. В третье сегменте я проехал довольно неплохой круг. Хотя я допустил небольшую ошибку в первом повороте, которая, вероятно, стоила мне одного места на стартовой решетке.

Как бы там ни было, пятое место – это отличная стартовая позиция для воскресной гонки, учитывая то, что изначально нам казалось, что мы окажемся намного ниже», – рассказал .

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й