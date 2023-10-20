Бывший промоутер Гран-при России: «Вот «Ф-1» ушла — и что, у кого-то стало сильно больше спонсоров? Нет. Мы делаем не самые удобоваримые вещи»

Глава «Росгонок» поделился мнением об уходе «Ф-1» из России.

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов признал ошибочным мнение, что уход «Формулы-1» из страны пойдет на пользу местным сериям.

По его словам, международный автоспортивный опыт очень важен для России – в частности, это касается организации гонок. При этом со спортивной точки зрения уход «Ф-1» никак не повлиял на российский рынок, заверил Титов. Тем не менее проблемы все равно остаются.

«Вот «Формула-1» ушла — и что, у кого-то стало сильно больше спонсоров? Нет, не стало. Потому что мы делаем не самые удобоваримые вещи.

И вот в такой момент ты начинаешь себя спрашивать: то, что я делаю, оно вообще продаваемо или нет? Зачастую ты натыкаешься на достаточно неприятные ответы.

Что ж, через лет пять мы посмотрим, сделали ли мы какие-то правильные выводы после того, как «Формула-1» ушла», – сказал глава «Росгонок» в интервью «Чемпионату».

Ранее в мае этого года Алексей Титов говорил, что уход «Ф-1» – «это только плюс для всех», поскольку теперь можно сосредоточиться на внутренних сериях.

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