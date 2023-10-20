Карлос Сайнс: «Если у «Феррари» не будет сходов, мы точно должны опередить «Макларен» в Кубке конструкторов»

Теги Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Авто

«Феррари» сможет опередить «Макларен» в Кубке конструкторов – считает Сайнс.

Испанец выразил уверенность, что команде хватит запаса по очкам, чтобы закончить сезон как минимум на третьем месте в Кубке конструкторов. В данный момент «Феррари» отстает от «Мерседеса» на 28 очков, а «Макларен» опережает на 71 балл.

При этом Сайнс признал, что «Макларен» будет быстрее в оставшихся гонках сезона.

«Если у нас не будет сходов, мы точно должны суметь обойти «Макларен» в Кубке конструкторов. Хотя это не значит, что «Макларен» не продолжит догонять. На самом деле, как мне кажется, они будут быстрее нас во всех оставшихся Гран-при. В данный момент у них очень быстрая машина.

Что касается предстоящей гонки, то мне пришлось психологически восстанавливаться после случившегося в Катаре. Хотя, в то же время, я наблюдал за гонкой со стороны с большим интересом, ведь стратегия была очень важна. И ты постоянно думаешь, как бы сам действовал в такой ситуации.

Опасаюсь ли я повторения проблем с машиной? Нет. Мы внесли в машину некоторые изменения, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем и всегда стараемся найти решение в долгосрочной перспективе», – рассказал Сайнс.

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2 комментария

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ffmp
И так каждый год. В прошлом году чуть не профукали вице чемпионство в кк, но Бин уверял что они строят космолет для борьбы за чемпионство. В этом хотели бороться с Мерсами в первой половине сезона, а уже борются с Маками во второй половине, которые вообще начинали сезон с конца пелетона.
Шарля сломали, он уже и нормальные вью не дает, понимая в каком положении находится, а этот и за подиумы рад, его потолок еще пару побед в карьере, глубоко в душе наверное понимает что его сокомандник на две головы выше и быстрее него, не может человек быть все же настолько упертым бараном
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Incendier Deafening
Ответ ffmp
И так каждый год. В прошлом году чуть не профукали вице чемпионство в кк, но Бин уверял что они строят космолет для борьбы за чемпионство. В этом хотели бороться с Мерсами в первой половине сезона, а уже борются с Маками во второй половине, которые вообще начинали сезон с конца пелетона. Шарля сломали, он уже и нормальные вью не дает, понимая в каком положении находится, а этот и за подиумы рад, его потолок еще пару побед в карьере, глубоко в душе наверное понимает что его сокомандник на две головы выше и быстрее него, не может человек быть все же настолько упертым бараном
Сейчас тачка, как говорят, больше подходит стилю пилотирования Сасайнса и что мы видим? Ну, они близки последнее время по темпу, но в гонке если Шарль позади в квале, ему не дают обогнать Сасайнса, хотя Шарль с шинами работает получше. Повторюсь, опять же, тачка под Сасайнса, а Шарлю неудобна. Если вернуть все как раньше, опять дефолтные 0.5 сек с круга от Сасайнса. Мегаталант че сказать))) даже в комфортной ситуации не может укатать. Лох короч.
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