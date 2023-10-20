Карлос Сайнс: «Если у «Феррари» не будет сходов, мы точно должны опередить «Макларен» в Кубке конструкторов»

«Феррари» сможет опередить «Макларен» в Кубке конструкторов – считает Сайнс.

Испанец выразил уверенность, что команде хватит запаса по очкам, чтобы закончить сезон как минимум на третьем месте в Кубке конструкторов. В данный момент « » отстает от «Мерседеса» на 28 очков, а « » опережает на 71 балл.

При этом Сайнс признал, что «Макларен» будет быстрее в оставшихся гонках сезона.

«Если у нас не будет сходов, мы точно должны суметь обойти «Макларен» в Кубке конструкторов. Хотя это не значит, что «Макларен» не продолжит догонять. На самом деле, как мне кажется, они будут быстрее нас во всех оставшихся Гран-при. В данный момент у них очень быстрая машина.

Что касается предстоящей гонки, то мне пришлось психологически восстанавливаться после случившегося в Катаре. Хотя, в то же время, я наблюдал за гонкой со стороны с большим интересом, ведь стратегия была очень важна. И ты постоянно думаешь, как бы сам действовал в такой ситуации.

Опасаюсь ли я повторения проблем с машиной? Нет. Мы внесли в машину некоторые изменения, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем и всегда стараемся найти решение в долгосрочной перспективе», – рассказал .

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