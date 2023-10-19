Даниэль Риккардо о переломе запястья: «Бывают и более тяжелые травмы, которые могли бы вообще не позволить мне выступать в этом сезоне»

Риккардо спокойно отнесся к необходимости пропустить часть сезона.

Пилот «Альфа Таури» не участвовал в пяти Гран-при подряд из-за перелома запястья. В команде его временно заменял резервный пилот «Ред Булл» .

При этом на момент травмы Риккардо сам только вернулся в «Ф-1», заменив в «Альфа Таури» де Вриса, и не имел контракта на следующий сезон.

«Было непросто. Хотя в этом сезоне с самого начала было понятно, что легко мне точно не будет, учитывая, что я присоединился к « » в середине чемпионата. В любом случае, я стараюсь оставить плохие времена позади и помочь команде добиться прогресса, даже просто присутствуя на трассе и не участвуя в гонках, чтобы быть в оптимальной готовности, когда я наконец смогу вернуться за руль болида.

Я старался смотреть на ситуацию с оптимизмом. Я пытался не думать о негативных вещах, ведь такие мысли могут легко заставить тебя впасть в депрессию. И да, я сломал руку. Но бывают и более тяжелые травмы, которые могли бы вообще не позволить мне больше выступать в этом сезоне», – рассказал .

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