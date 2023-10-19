Джеймс Эллисон о помощи с развитием болида: «Порой гонщики путают между собой определение проблемы машины и знание, как эту проблему решить»

Теги Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

Гонщик может помогать команде с развитием болида – считает Эллисон.

Технический директор «Мерседеса» высказался о вкладе гонщиков в работу над улучшением и оптимизацией работы болида.

По словам Эллисона, грамотная обратная связь порой может значительно помочь команде.

«Мне кажется, что порой гонщики путают между собой определение проблемы машины и знание, как эту проблему решить.

Для команды гонщик может быть лучшим датчиком. Если он может сказать: вот здесь машина меня подводит из-за слабой передней оси, вот здесь подводит задняя ось, вот здесь от поведения болида есть странные ощущения, и я ему не доверяю. И вот это может быть для команды очень полезным.

А вот если гонщик просто говорит, что машине не хватает прижимной силы на задней оси – все, я решил проблему, съездите в магазин прижимной силы и прикупите мне немного, то такая обратная связь становится уже не такой полезной», – рассказал Эллисон.

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