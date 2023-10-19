Алекс Албон: «Уильямс» хочет быть 4-5 в Кубке конструкторов, для этого нужно совершить большой скачок вперед»

«Уильямс» сосредоточится на крупных обновлениях болида.

рассказал, что команда считает такой подход более эффективным. И в качестве примеров резкого прогресса назвал случаи «Астон Мартин» и « ».

По словам Албона, в « », используя такой подход, хотят добиться значительного прогресса и прыгнуть на 4-5 место в общем зачете.

«Это говорит об амбициях команды. Показывает, в каких областях мы, по нашему мнению, должны совершенствоваться, и что обычные обновления машины по ходу сезона не помогут нам достичь этой цели.

« » – это отличный пример того, как нужно планировать свое время и концентрироваться на том, чтобы дать себе чуть больший запас по времени, чтобы значительнее улучшить машину. Нужно думать чуть больше наперед, на перспективу.

Мы не хотим занять 8-е место в Кубке конструкторов. Мы хотим быть 5-ми или 4-ми, а для этого нужно совершить большой скачок вперед.

Не думаю, что в «Макларене» вообще что-то делали со своей машиной до этапа на «Сильверстоуне», а потом разом все изменили.

Как кажется, топ-команды еще делают микро-обновления своих машин, в то время как команды из середины пелотона скорее стараются готовить крупные обновления. Во многом это связано с потолком бюджетов, но для команд из середины пелотона такой подход получается эффективнее», – рассказал Албон.

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