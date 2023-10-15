Исполнительный директор «Альфа Таури»: «У нас есть трудности в области настройки болида, Риккардо даст команде свой огромный опыт»

Директор «Альфа Таури» объяснил причины выбора Риккардо и Цуноды в состав пилотов.

Питер Байер, рассказывая о процессе принятия решение, отметил, что команде был необходим опытный гонщик, который бы в первую очередь помогал в работе с болидом.

«Мы много обсуждали будущее команды с нашими акционерами, и они сказали нам: «Мы хотим, чтобы вы продолжали заниматься обучением молодых пилотов, но также мы хотим, чтобы вы были успешны».

В конечном счете, нельзя добиться того и другого одновременно. Нельзя работать одновременно с двумя «молодыми» пилотами. Мы изучили ситуацию, нужды команды, и в итоге пришли к заключению, что прежде всего у нас есть всего два места в болидах.

предоставляет команде свой огромный опыт – главным образом это касается работы над настройками болида, а это та область, в которой у нас есть трудности.

, с другой стороны, сильно вырос за эти годы, стал многого добиваться, и сейчас выходит на пик формы. Так что мы посчитали, что такая пара пилотов будет правильным выбором», – рассказал Байер.

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