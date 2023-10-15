Карлос Сайнс: «Зимний перерыв будет отличной возможностью достичь нового соглашения с «Феррари»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс надеется зимой договориться о продлении контракта с «Феррари».

Нынешнее соглашение испанского гонщика рассчитано до конца 2024 года – однако Сайнс неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить сотрудничество.

При этом Сайнс отметил, что победа на Гран-при Сингапура вряд ли могла на самом деле сильно повлиять на общую картину и на желание сторон к подписанию нового соглашения.

«Со своей стороны могу сказать, что у меня никогда и не было таких сомнений. Я никогда не сомневался в том, что в «Феррари» мне очень комфортно и что я хочу оставаться в команде в долгосрочной перспективе.

К тому же, на самом деле каждая из сторон всегда была уверена друг в друге. Ведь, на мой взгляд, победы и подиуме в данном контексте делают только одно – лишний раз позволяет людям убедиться в том, что они и так прекрасно знали.

Надеюсь, зимний перерыв будет отличной возможностью и достичь соглашения, чтобы продолжить работу в будущем. Ведь мне очень нравится выступать за «Феррари» и я хочу постараться помочь команде в ближайшем будущем выиграть чемпионат», – рассказал Сайнс.

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2 комментария

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rastamansky
Заерзал монобровый…
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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