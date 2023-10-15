Карлос Сайнс: «Зимний перерыв будет отличной возможностью достичь нового соглашения с «Феррари»

Сайнс надеется зимой договориться о продлении контракта с «Феррари».

Нынешнее соглашение испанского гонщика рассчитано до конца 2024 года – однако неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить сотрудничество.

При этом Сайнс отметил, что победа на Гран-при Сингапура вряд ли могла на самом деле сильно повлиять на общую картину и на желание сторон к подписанию нового соглашения.

«Со своей стороны могу сказать, что у меня никогда и не было таких сомнений. Я никогда не сомневался в том, что в «Феррари» мне очень комфортно и что я хочу оставаться в команде в долгосрочной перспективе.

К тому же, на самом деле каждая из сторон всегда была уверена друг в друге. Ведь, на мой взгляд, победы и подиуме в данном контексте делают только одно – лишний раз позволяет людям убедиться в том, что они и так прекрасно знали.

Надеюсь, зимний перерыв будет отличной возможностью и достичь соглашения, чтобы продолжить работу в будущем. Ведь мне очень нравится выступать за « » и я хочу постараться помочь команде в ближайшем будущем выиграть чемпионат», – рассказал Сайнс.

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