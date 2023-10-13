Кристиан Хорнер: «Решение для Риккардо все-таки пропустить Гран-при Катара оказалось правильным»

Хорнер считает правильным решение для Риккардо пропустить Гран-при Катара.

По словам руководителя « », Даниэлю пришлось бы очень непросто, если бы первым этапом после возвращения, учитывая пока не оптимальные кондиции, стал бы Гран-при Катара.

«Думаю, мы хотим видеть его полностью восстановившимся. И я думаю, что решение все-таки пропустить Гран-при Катара было правильным – особенно учитывая то, в каких в итоге условиях проводилась гонка.

Даниэлю будет непросто сразу взять и запрыгнуть в кокпит болида в Остине – ведь это тоже будет уик-энд со спринтом. Но я уверен, что физически он будет в хорошей форме.

Разумеется, Даниэлю хотелось вернуться как можно скорее, но у него все-таки уже есть контракт с « » на следующий сезон, а в лице Лиама Лоусона у нас есть отличная замена. Так что на самом деле было здорово дать Даниэлю пропустить еще один Гран-при, при этом не подвергая его дополнительному давлению и не нанося Даниэлю долгосрочного вреда, говоря ему что-то вроде: «Все нормально, но смотри не перестарайся».

А в итоге оказалось, что условия, в которых проходил Гран-при, были бы для очень непростыми. Теперь же он получил дополнительные 12 дней на подготовку к этапу в Остине», – рассказал .

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