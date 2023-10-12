Джо Сейвард: «Чжоу и Geely со временем заменят Строллов в «Астон Мартин», подозреваю»

Джо Сейвард предположил, что Чжоу Гуаньюй перейдет в «Астон Мартин».

По информации британского журналиста, китайский автопроизводитель Geely намерен выкупить компанию «Астон Мартин» и одноименную команду. В таком случае владелец коллектива Лоренс Стролл свернет бизнес в «Формуле-1», а гонщик « » станет основным претендентом на место его сына Ланса Стролла.

«Есть вопросы по поводу будущего «Астон Мартин» – не только потому, что в какой-то момент семье Строллов придется взглянуть правде о Лансе в глаза, но и из-за трудностей в компании.

Ситуация осложнится после того, как на прошлой неделе объявили, что консорциум Лоренса Стролла Yew Tree приобрел новые акции. В мае «Астон Мартин» заключил договор с Geely, согласно которому фирма соглашалась не покупать более 22 процентов акций до августа 2024 года, в то время как Yew Tree обязался не переходить за 25 процентов в течение того же периода. После случившегося на прошлой неделе Yew Tree владеет 26,23 процента, хотя, возможно, некоторые акции относятся к другой категории, что и позволило осуществить сделку. Если так, то можно ожидать, что в августе следующего года Geely начнет буйствовать. Если какая-либо сторона владеет более чем 29,9 процента бизнеса, то она обязана сделать предложение выкупить доли других акционеров по наиболее высокой цене за акцию за последние 12 месяцев.

Правил много, однако достаточно сказать, что Geely хочет купить «Астон Мартин» и не собирается сдаваться. Существует риск, что британский регулятор посчитает Yew Tree работающим в ансамбле с другими инвесторами, чтобы контролировать бизнес. Хотя, когда я слышу фразу «в ансамбле», то всегда думаю о бродячих артистах, которые поют песни, танцуют и шутят…

Как бы то ни было, подозреваю, что со временем Строллы покинут «Ф-1» с сумками наличности, которые их утешат, а Geely придет и наймет Чжоу Гуаньюя», – написал Сейвард в своем блоге.

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Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке команды «Астон Мартин» на фоне возможного ухода Ланса Стролла из «Ф-1» (F1-Insider)