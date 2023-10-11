Герхард Бергер: «Пиастри сразу демонстрирует отличную скорость»

Бергер назвал Пиастри одним из главных талантов нового поколения.

Бывший пилот «Формулы-1» отметил то, насколько быстро Пиастри сумел адаптироваться к новым условиям и на каком уровне выступает в своем дебютном сезоне:

«Люди постоянно говорят о том, что пилоту нужно провести в «Формуле-1» один, два, может три года, чтобы ко всему привыкнуть и адаптироваться. Извините, но это полная чушь! Просто садить за руль болида и езжай. сразу был быстр, тоже. Теперь отличную скорость сразу же демонстрирует . Вот выдающиеся таланты».

Также Бергер прокомментировал инцидент со столкновением и на старте Гран-при Катара:

«Я был очень удивлен, что определенные телеканалы никак не могли определиться со своей позицией. Хотя там сразу было очевидно, кто именно виноват в столкновении. Что мне понравилось – это что Льюис сразу же извинился. Если ты способен после такой ситуации сразу поднять руку и взять на себя ответственность – это действительно впечатляет».

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