Макс Ферстаппен: «Мне не нужна конкуренция, чтобы выжимать из себя максимум»

Макс Ферстаппен рассказал, что способен отлично выступать без соперников.

По мнению гонщика « », главным его конкурентом является он сам.

«Я стараюсь прибавлять и дальше и, конечно, я не обязательно стал быстрее, но с опытом ты растешь как пилот и как личность. Все, что случилось с первого сезона в «Ф-1», сильно помогает справляться с давлением по ходу уик-энда, трудными условиями. В конечном счете важно показывать результат каждый уик-энд.

Конечно, в «Ф-1» тебе хочется больше конкуренции, но мне не нужна другая команда или напарник, чтобы выжимать из себя максимум. Я сам оказываю на себя давление, чтобы выступать как можно лучше. Я получаю удовольствие от такого, и это единственное, на что я обращаю внимание», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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