Макс Ферстаппен: «Мне не нужна конкуренция, чтобы выжимать из себя максимум»
Макс Ферстаппен рассказал, что способен отлично выступать без соперников.
По мнению гонщика «Ред Булл», главным его конкурентом является он сам.
«Я стараюсь прибавлять и дальше и, конечно, я не обязательно стал быстрее, но с опытом ты растешь как пилот и как личность. Все, что случилось с первого сезона в «Ф-1», сильно помогает справляться с давлением по ходу уик-энда, трудными условиями. В конечном счете важно показывать результат каждый уик-энд.
Конечно, в «Ф-1» тебе хочется больше конкуренции, но мне не нужна другая команда или напарник, чтобы выжимать из себя максимум. Я сам оказываю на себя давление, чтобы выступать как можно лучше. Я получаю удовольствие от такого, и это единственное, на что я обращаю внимание», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
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