Ландо Норрис: «Знаю, что это довольно громкое заявление, но мне кажется, не допусти я те ошибки, то я мог бы выиграть и спринт, и гонку»

Ландо Норрис считает, что мог выиграть Гран-при Катара.

Пилот « » отметил, что если бы не допущенные в квалификациях ошибки, то он вполне мог бы выиграть и спринт, и воскресную гонку.

Норрис выразил уверенность в том, что темпа болида «Макларену» действительно могло бы хватить для победы над и « ».

«Полагаю, если я хочу быть честен сам с собой, я должен сказать, что в этот уик-энд должен был бороться за два поула и за две потенциальные победы.

Я знаю, что это довольно громкое заявление, но мне кажется, что если бы дела пошли лучше, если бы я сам лучше сработал и не допустил эти ошибки – а именно из-за этого я был так расстроен, потому что понимал, что на кону, – то у нас была бы возможность достичь этого. А именно выиграть и спринт, и гонку.

По ощущениям это был уик-энд упущенных возможностей. Шанса для меня побороться с Максом, ну или по крайней мере дать себе такой шанс. Так что я даже не знаю, есть хорошие выводы и плохие.

Я определенно чувствую, что упустил шанс, не сделал того, что должен был, не достиг того, чего мог бы. Но я в любом случае определенно рад третьему месту. Хотя в глубине души понимаю, что должен был добиться большего», – рассказал .

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