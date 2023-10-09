Ландо Норрис: «Знаю, что это довольно громкое заявление, но мне кажется, не допусти я те ошибки, то я мог бы выиграть и спринт, и гонку»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Катара Авто

Ландо Норрис считает, что мог выиграть Гран-при Катара.

Пилот «Макларена» отметил, что если бы не допущенные в квалификациях ошибки, то он вполне мог бы выиграть и спринт, и воскресную гонку.

Норрис выразил уверенность в том, что темпа болида «Макларену» действительно могло бы хватить для победы над Ферстаппеном и «Ред Булл».

«Полагаю, если я хочу быть честен сам с собой, я должен сказать, что в этот уик-энд должен был бороться за два поула и за две потенциальные победы.

Я знаю, что это довольно громкое заявление, но мне кажется, что если бы дела пошли лучше, если бы я сам лучше сработал и не допустил эти ошибки – а именно из-за этого я был так расстроен, потому что понимал, что на кону, – то у нас была бы возможность достичь этого. А именно выиграть и спринт, и гонку.

По ощущениям это был уик-энд упущенных возможностей. Шанса для меня побороться с Максом, ну или по крайней мере дать себе такой шанс. Так что я даже не знаю, есть хорошие выводы и плохие.

Я определенно чувствую, что упустил шанс, не сделал того, что должен был, не достиг того, чего мог бы. Но я в любом случае определенно рад третьему месту. Хотя в глубине души понимаю, что должен был добиться большего», – рассказал Норрис.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

9 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Где-то поржал Максимка
+5
-1
+4
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United_LP
Ответ ThomasMuller13fan
А я согласен с ним. По инерции кажется что РБ неуязвим, но отрыв на черте 5 секунд от Пиастри и 6 от Норриса. Для сравнения на 10-м круге Норрис уступал около 10 сек, на 20-м около 15, при этом он постоянно был в борьбе, а Макс ехал в одиночестве.
Макс ехал в комфортном для себя темпе. Вполне мог и +20 сделать.
+3
0
+3
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Bzz Pvz
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Алонсо на таком маке уже чемпионом стал бы😂😂😂
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ThomasMuller13fan
А я согласен с ним. По инерции кажется что РБ неуязвим, но отрыв на черте 5 секунд от Пиастри и 6 от Норриса. Для сравнения на 10-м круге Норрис уступал около 10 сек, на 20-м около 15, при этом он постоянно был в борьбе, а Макс ехал в одиночестве.
+3
-3
0
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Великий Алонсо
Алонсо на таком Макларене выиграл бы гонку и возможно стал бы чемпионом. Но где Великий Фернандо Алонсо и где Ладно Норрис.
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