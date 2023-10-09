Шарль Леклер: «Удивлены темпом «Мерседеса» – тем, что они финишировали впереди нас, несмотря на столкновение на первом круге»

Теги Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Темп «Макларена» и «Мерседеса» стал для «Феррари» сюрпризом на Гран-при Катара.

По словам Шарля Леклера, если в случае с «Маклареном» команда ожидала отставания, пусть и не столь большого, то вот темп Джорджа Расселла произвел на Скудерию сильное впечатление.

«Ну, во-первых, все пошло для нас не лучшим образом еще до гонки, когда проблемы возникли на болиде Карлоса – это было досадно. А также случившееся в некоторой степени заставило и меня действовать осторожнее с точки зрения пилотажа, чтобы обезопасить себя. С другой стороны, я не думаю, что нам бы в любом случае удалось выжать из этой гонки что-то большее.

Темп «Макларена» не стал сюрпризом – хоть они и оказались невероятно быстры, в целом мы ожидали, что они покажут высокую скорость на трассе такого типа. С другой стороны, мы удивлены темпом «Мерседеса» – то, что они смогли финишировать впереди нас, несмотря на столкновение на первом круге, определенно стало сюрпризом.

Конечно, я точно не помню, какие комплекты (свежих) шин оставались в распоряжении Джорджа Расселла и насколько гибкими соперники могли быть в плане стратегии. С нашей же стороны гибкость ограничивалась отрезком в четыре круга, а этого оказалось недостаточно, чтобы добиться необходимой «дельты» в скорости между составами шин. А в конце гонки мы попали в паровозик из других машин.

В целом нам просто не хватало темпа. Если посмотреть на «Макларен», то мы финишировали далеко позади. Не думаю, что нашей проблемой был перегрев шин. Скорее дело в общей нехватки сцепления болида с трассой. Даже атакуя, мы были очень далеко от «Макларена», – рассказал Леклер.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

3 комментария

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Великий Алонсо
Все команды с начала сезона прибавили: Феррари, Мерседес, Макларен, последние вообще из самого конца в 2 команду по скорости выбились. Один Астон-Мартин как последние лузеры скатились из топов в самое дно, позорище. Ни одного нормального обновления за сезон, где все эти бабки Стролла? Обновления на уровне Хааса.
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Bzz Pvz
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Так здесь не в тепмпе дело, Шарль... Почему-то сайнс на топовом ферарри выносит поносный мерседес с Хэмильтоном, который в 10000 раз талантливее его, и явно не из-за скила. А ты Албону нищему проигрываешь постоянно, может проблема в тебе?...
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Все команды с начала сезона прибавили: Феррари, Мерседес, Макларен, последние вообще из самого конца в 2 команду по скорости выбились. Один Астон-Мартин как последние лузеры скатились из топов в самое дно, позорище. Ни одного нормального обновления за сезон, где все эти бабки Стролла? Обновления на уровне Хааса.
Я думаю, что это можно только про МакЛарен сказать. Вот они прибавили сильно. А Мерседес и Феррари и так должны были быть впереди. Они просто в начале сами утеряли свой темп. затем его вернули. Мерседес то уж со своей безпонтовщиной то уж точно.
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