Карлос Сайнс: «Было бы здорово все-таки принять участие в гонке, но обнаружить утечку топлива раньше было просто невозможно»

Сайнс выразил разочарование пропуском Гран-при Катара.

Пилот « » не смог выйти на старт воскресной гонки из-за того, что за два часа до начала заезда команда, заправляя машину, обнаружила утечку в топливной системе.

По словам , обнаружить утечку было возможно только заправив полный бак – а ранее команда не делала этого по ходу уик-энда.

Сайнс отметил, что хотел бы выступить в заезде даже с учетом крайне непростых условий, в которых он проходил.

«Конечно, было бы здорово все-таки принять участие в гонке и посмотреть, что бы могло случиться. Ведь эта гонка, очевидно, сильно отличалась от того, что мы видим обычно.

Но с учетом того, с каким количеством топлива в баках мы работали до этого момента, обнаружить утечку в топливной системе раньше было просто невозможно. Досадно, что так вышло.

Безусловно, было очень неприятно всего за два часа до гонки узнать о том, что после всей подготовки и проделанной работе ты не сможешь в ней выступить. Порой автоспорт бывает жестоким. Но ничего не поделаешь, нужно сосредоточиться на пяти оставшихся гонках.

Для борьбы в Кубке конструкторов это тоже не слишком здорово. Ведь мы потеряли много потенциальных очков. Но в то же время, опять же, впереди у нас есть еще пять гонок, нужно сосредоточиться на этом», – рассказал Сайнс.

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