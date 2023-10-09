Пиастри – лучший гонщик Гран-при Катара, Боттас – 3-й, Хэмилтон – 15-й, Перес – 20-й по версии The Race

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Издание The Race проанализировало выступления гонщиков на Гран-при Катара.

Эксперт Эдд Стро оценивает действия пилотов «Формулы-1» по ходу всего уик-энда и расставляет спортсменов от лучшего к худшему.

Первое место занял гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, выигравший спринт и финишировавший вторым в основной гонке. Новый трехкратный чемпион мира и победитель Гран-при Макс Ферстаппен из «Ред Булл» расположился на второй строчке, пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас (восьмое место в гонке) – на третьей.

Напарник Пиастри Ландо Норрис завоевал третий подиум подряд, однако не попал в топ-5 рейтинга, ветеран Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» стал восьмым.

Неудачно этап сложился для гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Серхио Переса – они оказались на 15-й и 20-й позициях в списке.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Катара (The Race)

1. Оскар Пиастри («Макларен»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Ландо Норрис («Макларен»)
7. Эстебан Окон («Альпин»)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
9. Карлос Сайнс («Феррари»)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
11. Пьер Гасли («Альпин»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Юки Цунода («Альфа Таури»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Логан Сарджент («Уильямс»)
18. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Серхио Перес («Ред Булл»)
 

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8 комментариев

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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Bzz Pvz
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Serge Vendino
Перес борется с Саржентом и Строллом за звание худшего пилота сезона
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Олег Карпов
Ответ Volodya_A
Расселл выше Норриса?
норрис проиграл 2 квалы,спринт и гонку пиастри
рассел наоборот везде опередил хэмилтона, вопросы?
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GODZILLA
Объективно ли мнение одного человека? Было бы интересно видеть оценку от самих команд и пилотов
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Фанат спорта01
Ответ Volodya_A
Расселл выше Норриса?
ну Норрис провалил обе квалы,на таком Макларене занять ниже 3-го место было нереально.
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