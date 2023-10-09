Пиастри – лучший гонщик Гран-при Катара, Боттас – 3-й, Хэмилтон – 15-й, Перес – 20-й по версии The Race

Издание The Race проанализировало выступления гонщиков на Гран-при Катара.

Эксперт Эдд Стро оценивает действия пилотов «Формулы-1» по ходу всего уик-энда и расставляет спортсменов от лучшего к худшему.

Первое место занял гонщик « » , выигравший спринт и финишировавший вторым в основной гонке. Новый трехкратный чемпион мира и победитель Гран-при Макс Ферстаппен из «Ред Булл» расположился на второй строчке, пилот « » (восьмое место в гонке) – на третьей.

Напарник Пиастри Ландо Норрис завоевал третий подиум подряд, однако не попал в топ-5 рейтинга, ветеран из «Астон Мартин» стал восьмым.

Неудачно этап сложился для гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Серхио Переса – они оказались на 15-й и 20-й позициях в списке.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Катара (The Race)

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Эстебан Окон («Альпин»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Карлос Сайнс («Феррари»)

10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Логан Сарджент («Уильямс»)

18. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Серхио Перес («Ред Булл»)

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