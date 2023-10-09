Пиастри – лучший гонщик Гран-при Катара, Боттас – 3-й, Хэмилтон – 15-й, Перес – 20-й по версии The Race
Издание The Race проанализировало выступления гонщиков на Гран-при Катара.
Эксперт Эдд Стро оценивает действия пилотов «Формулы-1» по ходу всего уик-энда и расставляет спортсменов от лучшего к худшему.
Первое место занял гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, выигравший спринт и финишировавший вторым в основной гонке. Новый трехкратный чемпион мира и победитель Гран-при Макс Ферстаппен из «Ред Булл» расположился на второй строчке, пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас (восьмое место в гонке) – на третьей.
Напарник Пиастри Ландо Норрис завоевал третий подиум подряд, однако не попал в топ-5 рейтинга, ветеран Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» стал восьмым.
Неудачно этап сложился для гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Серхио Переса – они оказались на 15-й и 20-й позициях в списке.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Катара (The Race)
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