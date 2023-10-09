Джордж Расселл о столкновении с Хэмилтоном: «У нас с Льюисом все будет нормально. Просто мы упустили отличную возможность»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Расселл принял извинения Хэмилтона за столкновение на первом круге в Катаре.

Пилот «Мерседеса» отметил, что произошедший инцидент не повлияет на их взаимоотношения с напарником.

Расселл лишь выразил сожаление относительно того, что столкновение сказалось на результате команды, которая на Гран-при Катара, как считает Джордж, могла бы добиться намного большего.

«Мы считаем, что по темпу либо не уступали, либо вообще были быстрее «Макларена». И тем более удивительным было видеть то, что Пиастри финишировал так близко от Ферстаппена.

Подводя итоги можно сказать, что мы просто упустили отличную возможность. Ведь сейчас у нас одна цель – помочь «Мерседесу» занять второе место в Кубке конструкторов. И перед гонкой мы много обсуждали то, как будем работать вместе, что наша главная борьба сейчас – против «Феррари», а не против друг друга. К счастью, несмотря на все случившееся, в этот уик-энд мы все равно смогли набрать больше очков, чем «Феррари».

У нас с Льюисом все будет нормально. Мы относимся друг к другу с большим уважением. К тому же, в данном инциденте в действиях ни одного из нас не было умысла.

Я также очень ценю то, что Льюис извинился. Без сомнения. Как я говорил еще команде по радио, в инциденте всегда участвует два человека. И я определенно ценю то, что сказал Льюис», – рассказал Расселл.

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5 комментариев

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Mittermeyer
Ничего страшного, этот сезон у Рассела и так уже в кармане. А этот гран при наоборот в плюс сыграл, разрыв между напарниками уменьшился на 13 очков.
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Alex Soul
Ответ Bzz Pvz
Мда, величайшего гонщика всех времён, отличного великодушного человека, рыцаря, героя, борца за свободу просто так сливают в угоду этого рассела. Нормальное руководство бы встало на колени перед сэром Льюисом и извинялось весь последующий путь за этот инцидент. Рассел должен быть отсранен от гонок за Мерседес.
По ходу на сайте появился фаллоимитатор Великого Алонсо
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