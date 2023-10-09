Джордж Расселл о столкновении с Хэмилтоном: «У нас с Льюисом все будет нормально. Просто мы упустили отличную возможность»

Расселл принял извинения Хэмилтона за столкновение на первом круге в Катаре.

Пилот « » отметил, что произошедший инцидент не повлияет на их взаимоотношения с напарником.

Расселл лишь выразил сожаление относительно того, что столкновение сказалось на результате команды, которая на Гран-при Катара, как считает , могла бы добиться намного большего.

«Мы считаем, что по темпу либо не уступали, либо вообще были быстрее « ». И тем более удивительным было видеть то, что Пиастри финишировал так близко от Ферстаппена.

Подводя итоги можно сказать, что мы просто упустили отличную возможность. Ведь сейчас у нас одна цель – помочь «Мерседесу» занять второе место в Кубке конструкторов. И перед гонкой мы много обсуждали то, как будем работать вместе, что наша главная борьба сейчас – против «Феррари», а не против друг друга. К счастью, несмотря на все случившееся, в этот уик-энд мы все равно смогли набрать больше очков, чем «Феррари».

У нас с Льюисом все будет нормально. Мы относимся друг к другу с большим уважением. К тому же, в данном инциденте в действиях ни одного из нас не было умысла.

Я также очень ценю то, что Льюис извинился. Без сомнения. Как я говорил еще команде по радио, в инциденте всегда участвует два человека. И я определенно ценю то, что сказал », – рассказал Расселл.

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