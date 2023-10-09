«Начинаешь страдать от обезвоживания, а пить не можешь – потому что вода нагрелась до 60 градусов». Леклер – о проблемах на Гран-при Катара

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Катара Авто

Леклер объяснил трудности пилотов на Гран-при Катара.

По словам гонщика «Феррари», основной проблемой было обезвоживание организма и фактически полное отсутствие возможности восполнить потерю жидкости.

«Как я уже говорил, я думаю, что это была самая тяжелая гонка в карьере каждого без исключения пилота «Ф-1». И если кто-то заявит обратное – я ему не поверю.

Наиболее существенным фактором стало обязательство проведения трех пит-стопов. Это значит, что за состоянием шин можно было почти не следить, ты мог на каждом круге атаковать в квалификационном режиме.

Дело даже не в уровне физической подготовки пилотов, просто обезвоживание становится настолько сильным, что у тебя начинает ухудшаться зрение, пульс зашкаливает, и контролировать все это очень непросто.

Возможно, в следующем году, если мы вновь окажемся в такой ситуации, мы все заранее обсудим между пилотами.

Мне бы не хотелось сейчас вдаваться в подробности и начинать длительные рассуждения. Но довольно сложно описать словами то, насколько тяжело было гонщикам.

Ты начинаешь страдать от сильного обезвоживания. Пить в кокпите ты тоже почти что не можешь, потому что питьевая вода почти что превращается в чай – потому что нагревается до более чем 60 градусов. Так что восполнять потерю жидкости в таких условиях очень трудно. Прибавьте к этому сильнейшие перегрузки в поворотах и плохую видимость.

Еще и эта проблема с соблюдением границ трассы. Нас заставляли считать сантиметры на скорости 280 км/ч. Это сложно даже в квалификации, когда ты свеж и бодр, а заниматься этим в конце столь тяжелой гонки – это просто кошмар», – рассказал Леклер.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

8 комментариев

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Paninaro
Ответ Under
ситуация не айс, конечно, но вообще насколько я знаю, всякие кочевые тюркские народы как раз горячий чай и пьют, в условиях пустыни лучше помогает, чем холодная вода
Их перегрузками в 5g не давит в горячем кокпите в это время
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+6
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Lordk
По хорошему бы ФИА должны вмешаться. Уж проблему охлаждения воды и достаточного ее количества команды с ФИА уж точно могли бы решить.
И профсоюзу пилотов стоило на это повлиять, иначе зачем он вообще нужен.
+1
0
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ Under
и что это значит? в обычных условиях лучше горячий чай в пустыне, а при перегрузках 5ж - холодная вода? или всё же лучше всё ещё горячий чай, а не воду, просто из-за перегрузок им априори тяжелее, чем кочевникам?
всерьёз полагаете, что утром 7 октября описанные Вами народы перепили чаю и началось❓
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