«Начинаешь страдать от обезвоживания, а пить не можешь – потому что вода нагрелась до 60 градусов». Леклер – о проблемах на Гран-при Катара

Леклер объяснил трудности пилотов на Гран-при Катара.

По словам гонщика « », основной проблемой было обезвоживание организма и фактически полное отсутствие возможности восполнить потерю жидкости.

«Как я уже говорил, я думаю, что это была самая тяжелая гонка в карьере каждого без исключения пилота «Ф-1». И если кто-то заявит обратное – я ему не поверю.

Наиболее существенным фактором стало обязательство проведения трех пит-стопов. Это значит, что за состоянием шин можно было почти не следить, ты мог на каждом круге атаковать в квалификационном режиме.

Дело даже не в уровне физической подготовки пилотов, просто обезвоживание становится настолько сильным, что у тебя начинает ухудшаться зрение, пульс зашкаливает, и контролировать все это очень непросто.

Возможно, в следующем году, если мы вновь окажемся в такой ситуации, мы все заранее обсудим между пилотами.

Мне бы не хотелось сейчас вдаваться в подробности и начинать длительные рассуждения. Но довольно сложно описать словами то, насколько тяжело было гонщикам.

Ты начинаешь страдать от сильного обезвоживания. Пить в кокпите ты тоже почти что не можешь, потому что питьевая вода почти что превращается в чай – потому что нагревается до более чем 60 градусов. Так что восполнять потерю жидкости в таких условиях очень трудно. Прибавьте к этому сильнейшие перегрузки в поворотах и плохую видимость.

Еще и эта проблема с соблюдением границ трассы. Нас заставляли считать сантиметры на скорости 280 км/ч. Это сложно даже в квалификации, когда ты свеж и бодр, а заниматься этим в конце столь тяжелой гонки – это просто кошмар», – рассказал .

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!