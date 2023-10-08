Шарль Леклер: «Трудно описать словами, насколько тяжелой была гонка. Это было в два раза сложнее, чем в Сингапуре»

Обязательство трех пит-стопов усилило нагрузку на гонщиков на Гран-при Катара.

Пилот « » , подводя итоги заезда, выразил уверенность в том, что это была самая тяжелая гонка в карьере всех участников «Формулы-1».

Леклер в своем мнении присоединился к множеству гонщиков, которые ранее также признали то, что столкнулись с огромными трудностями по ходу Гран-при.

«Думаю, проблемы были у всех, без исключения. Полагаю, это была самая тяжелая гонка в карьере всех гонщиков.

Жара была абсолютно безумной. Во-вторых, здесь очень много скоростных поворотов. В-третьих, и я думаю, что это самое главное – это обязательные три пит-стопа. Мы все говорили о шинах, и что это будет гонка на пределе, мы все будет атаковать на полную и никто не будет беречь шины.

Но наиболее недооцененным фактором, как мне кажется, стало то, какой нагрузке мы подвергались во всех этих скоростных поворотах. Ведь обычно такого не возникает.

Трудно описать словами то, насколько тяжело была эта гонка. Думаю, сегодня было в два раза тяжелее, чем на Гран-при Сингапура», – рассказал Леклер.

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