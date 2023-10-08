Шарль Леклер: «Трудно описать словами, насколько тяжелой была гонка. Это было в два раза сложнее, чем в Сингапуре»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Катара Авто

Обязательство трех пит-стопов усилило нагрузку на гонщиков на Гран-при Катара.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, подводя итоги заезда, выразил уверенность в том, что это была самая тяжелая гонка в карьере всех участников «Формулы-1».

Леклер в своем мнении присоединился к множеству гонщиков, которые ранее также признали то, что столкнулись с огромными трудностями по ходу Гран-при.

«Думаю, проблемы были у всех, без исключения. Полагаю, это была самая тяжелая гонка в карьере всех гонщиков.

Жара была абсолютно безумной. Во-вторых, здесь очень много скоростных поворотов. В-третьих, и я думаю, что это самое главное – это обязательные три пит-стопа. Мы все говорили о шинах, и что это будет гонка на пределе, мы все будет атаковать на полную и никто не будет беречь шины.

Но наиболее недооцененным фактором, как мне кажется, стало то, какой нагрузке мы подвергались во всех этих скоростных поворотах. Ведь обычно такого не возникает.

Трудно описать словами то, насколько тяжело была эта гонка. Думаю, сегодня было в два раза тяжелее, чем на Гран-при Сингапура», – рассказал Леклер.

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12 комментариев

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Alesha_451
Стролл парканулся возле амбулянсы, еле вытащил себя из болида и долбанулся об дверь скорой. Албон не смог сам вылезти. Сарджент не доехал. Окон блевал. Но гонка будет на 10+ лет, потому что Катар платит бабки
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GODZILLA
Ответ Великий Алонсо
Тьфу, тошнотики. Слабая молодёжь нынче пошла, Фернандо с таких бы посмеялся, наверняка Алонсо после такой гонки в состоянии отжаться 100 раз и пробежать километров 20, совсем не удивлюсь, ведь Фернандо не такой как все.
У него когда пятак подгорал верешал не слабо
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<~Inter~>
Ответ GODZILLA
Это из за этих трёх питстопов, надеюсь к следующему году исправят ситуацию
При чем здесь пит стопы? Вряд-ли один лишний пит стоп так сильно сказался на самочувствии всех гонщиков. Начало октября вообще не подходит для гонок на ближнем востоке из-за ужасной жары.
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Фанат спорта01
так не только жарко но ещё и трасса очень мерзкая,почти нет прямых чтобы отдохнуть,все повороты среднескоростные
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Фридрих Свинько
Ответ Bzz Pvz
Шарль - красавчик! Впервые обогнал и Сайнза, и Льюиса! Начал раскрывать свой потенциал
Если считать после предыдущего гп, то действительно впервые. Хорошо ты подметил
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GODZILLA
Ответ Alesha_451
Стролл парканулся возле амбулянсы, еле вытащил себя из болида и долбанулся об дверь скорой. Албон не смог сам вылезти. Сарджент не доехал. Окон блевал. Но гонка будет на 10+ лет, потому что Катар платит бабки
Это из за этих трёх питстопов, надеюсь к следующему году исправят ситуацию
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GODZILLA
Ответ <~Inter~>
При чем здесь пит стопы? Вряд-ли один лишний пит стоп так сильно сказался на самочувствии всех гонщиков. Начало октября вообще не подходит для гонок на ближнем востоке из-за ужасной жары.
Там в принципе всегда жара плюс минус. А про пит-стопы сам Шарль говорит
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1CEMAN
Ответ Фанат спорта01
так не только жарко но ещё и трасса очень мерзкая,почти нет прямых чтобы отдохнуть,все повороты среднескоростные
Для тилькодрома очень даже ничего, обгонять можно не только на прямой
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