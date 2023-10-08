Нико Росберг: «Между Ферстаппеном и Хэмилтоном много общего»

Нико Росберг считает, что Макс Ферстаппен во многом похож на Льюиса Хэмилтона.

Чемпион мира 2016 года также высказался о траектории развития пилота « ».

«Мы являемся свидетелями абсолютного величия. [Ферстаппен] приближается к величайшим пилотам в истории вроде , , и Сенны. Это невероятно. Его уровень выступлений, стабильность, точность – нечто нереальное.

Есть много общего [между Ферстаппеном и Хэмилтоном]. Они похожи по чистому темпу, по агрессии. Макс чуть агрессивнее, хотя Льюис тоже умеет сражаться колесо в колесо», – заявил бывший напарник Льюиса по « ».

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