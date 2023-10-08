Лиам Лоусон о сходе в спринте: «У меня нет времени, чтобы так ошибаться»

Теги Альфа Таури Формула-1 Лиам Лоусон Гран-при Катара Авто

Лиам Лоусон заявил, что больше не может позволить себе ошибаться.

Пилот «Альфа Таури» максимально неудачно провел спринт Гран-при Катара. Во втором повороте самого первого круга новозеландец потерял контроль над машиной и вылетел в гравий, где застрял. В итоге гонщику пришлось сойти.

Для Лоусона это большая проблема, ведь ему осталось выступать в «Ф-1» всего одну гонку. Планируется, что уже на следующем этапе в США вернется Даниэль Риккардо.

На вопрос, быстро ли он оправится от этой ошибки, Лиам ответил:

«Нет, потому что у меня нет времени, чтобы так ошибаться. Очевидно, я пока ненадолго в «Формуле-1», так что для меня важно показывать максимум в каждой сессии. И я определенно не могу себе позволить совершать подобные ошибки.

Сцепления практически не было. Но это касалось всех. Так что для меня это явно большая ошибка. Я прошу прощения у команды.

Меня это застало врасплох. Первый поворот получилось хорошо пройти, я отыграл несколько позиций. Затем, во втором повороте, я заметил, как многие болиды сильно скользили, но к тому моменту я уже набрал большую скорость и просто потерял болид. Серьезная ошибка», – сказал Лоусон.

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1 комментарий

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voroninboris
Все норм. Он уже хорошо себя проявил, фактически любой результат на последнем ГП ни на что бы не влиял (даже если он сегодня вдруг победит, вряд ли откажутся от недавно объявленных контрактов). Так что Лиаму важно просто набраться опыта. С одной стороны, проехать 0 кругов вместо 19 для этой цели мало помогает, но такие ошибки - тоже огромный опыт. И лучше их совершать сейчас, а не в 2024/25, уже будучт полноценным основным.
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