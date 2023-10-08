Лиам Лоусон о сходе в спринте: «У меня нет времени, чтобы так ошибаться»

Лиам Лоусон заявил, что больше не может позволить себе ошибаться.

Пилот « » максимально неудачно провел спринт Гран-при Катара. Во втором повороте самого первого круга новозеландец потерял контроль над машиной и вылетел в гравий, где застрял. В итоге гонщику пришлось сойти.

Для Лоусона это большая проблема, ведь ему осталось выступать в «Ф-1» всего одну гонку. Планируется, что уже на следующем этапе в США вернется Даниэль Риккардо.

На вопрос, быстро ли он оправится от этой ошибки, ответил:

«Нет, потому что у меня нет времени, чтобы так ошибаться. Очевидно, я пока ненадолго в «Формуле-1», так что для меня важно показывать максимум в каждой сессии. И я определенно не могу себе позволить совершать подобные ошибки.

Сцепления практически не было. Но это касалось всех. Так что для меня это явно большая ошибка. Я прошу прощения у команды.

Меня это застало врасплох. Первый поворот получилось хорошо пройти, я отыграл несколько позиций. Затем, во втором повороте, я заметил, как многие болиды сильно скользили, но к тому моменту я уже набрал большую скорость и просто потерял болид. Серьезная ошибка», – сказал Лоусон.

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