Кристиан Хорнер: «То, как Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне, не имеет себе аналогов»

Хорнер считает Ферстаппена одним из лучших пилотов в истории «Ф-1».

Руководитель « » подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, результаты которого обеспечили титул трехкратного чемпиона «Формулы-1».

По словам , выступления Макса в нынешнем сезоне позволяют причислить его к числу абсолютно лучших гонщиков в истории соревнований.

«То, как Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне, не имеет себе аналогов. Все, что Макс делал в этом году, было на феноменальном уровне.

Он самый конкурентоспособный гонщик из всех, кого я когда-либо встречал. Он определенно входит в число абсолютно лучших пилотов (в истории) «Формулы-1».

Этот сезон превзошел все, что мы когда-либо видели. Да, мы много побеждали с Себастьяном Феттелем, но этим сезоном Макс поднял планку на новый уровень. И ему при этом всего 26 лет. Думаю, он может стать еще лучше», – рассказал Хорнер.

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