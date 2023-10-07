Кристиан Хорнер: «То, как Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне, не имеет себе аналогов»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Хорнер считает Ферстаппена одним из лучших пилотов в истории «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, результаты которого обеспечили Максу Ферстаппену титул трехкратного чемпиона «Формулы-1».

По словам Хорнера, выступления Макса в нынешнем сезоне позволяют причислить его к числу абсолютно лучших гонщиков в истории соревнований.

«То, как Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне, не имеет себе аналогов. Все, что Макс делал в этом году, было на феноменальном уровне.

Он самый конкурентоспособный гонщик из всех, кого я когда-либо встречал. Он определенно входит в число абсолютно лучших пилотов (в истории) «Формулы-1».

Этот сезон превзошел все, что мы когда-либо видели. Да, мы много побеждали с Себастьяном Феттелем, но этим сезоном Макс поднял планку на новый уровень. И ему при этом всего 26 лет. Думаю, он может стать еще лучше», – рассказал Хорнер.

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7 комментариев

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burefan
Да ладно! А Фет?
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Михаил Блинов
95% его титула -это машина. Если бы его посадили в Уильямс и он в 2/3 гонках сезона боролся за очки, тогда бы да можно сказать, что он талант
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Paninaro
"Выходит на новый уровень в каждом повороте"(с) - слышали уже 10 лет назад, Крис. Повторяешься.
+5
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