Кристиан Хорнер: «То, как Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне, не имеет себе аналогов»
Хорнер считает Ферстаппена одним из лучших пилотов в истории «Ф-1».
Руководитель «Ред Булл» подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, результаты которого обеспечили Максу Ферстаппену титул трехкратного чемпиона «Формулы-1».
По словам Хорнера, выступления Макса в нынешнем сезоне позволяют причислить его к числу абсолютно лучших гонщиков в истории соревнований.
«То, как Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне, не имеет себе аналогов. Все, что Макс делал в этом году, было на феноменальном уровне.
Он самый конкурентоспособный гонщик из всех, кого я когда-либо встречал. Он определенно входит в число абсолютно лучших пилотов (в истории) «Формулы-1».
Этот сезон превзошел все, что мы когда-либо видели. Да, мы много побеждали с Себастьяном Феттелем, но этим сезоном Макс поднял планку на новый уровень. И ему при этом всего 26 лет. Думаю, он может стать еще лучше», – рассказал Хорнер.
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