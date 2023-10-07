Кристиан Хорнер: «Пересу пришлось нелегко. Квалификация – его ахиллесова пята»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Кристиан Хорнер рассказал о положении Переса в «Ред Булл».

Перес виртуально проходил в третий сегмент, будучи 10-м. Однако стюарды удалили его время за нарушение границ трассы в пятом повороте – из-за чего мексиканец стартует в воскресенье 13-м.

«Очевидно, на данный момент сложно объяснить разницу между ними [Пересом и Ферстаппеном]. Жаль Чеко. Он проходил в третий сегмент, а затем потерял время. В общем, Макс снова отлично справился, а Чеко пришлось нелегко.

Думаю, морально это сложно. Весь топовый спорт таков. И когда противостоишь такому пилоту, как Макс, и находишься давлением – то это давление только усиливается.

Мы знаем, на что способен Чеко и что он отличный гонщик. Мы знаем, что квалификация – это его ахиллесова пята. Так что нам просто нужно постараться и поддержать его в эти трудные времена, чтобы убедиться, что завтра [в субботу] и, конечно, в воскресенье, когда будет гонка, он вернется сильным», – сказал босс «Ред Булл».

Также Хорнер поделился мнением о том, что Ферстаппену достаточно набрать три очка в спринте Гран-при Катара для третьего титула:

«Для Чеко это трудный момент. Он опытный парень. Он находится под мощным давлением – которое усиливается из-за того, что его место – одно из самых востребованных в «Формуле-1». Но я уверен, что он даст достойный ответ.

Нам просто нужно поддержать его как команда и сделать все возможное, чтобы выжать все из его способностей. Нужно убедиться, что он завершит сезон на втором месте».

Ферстаппену для чемпионства хватит 6-го места в спринте на Гран-при Катара

7 комментариев

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alex1382
Ответ Великий Алонсо
Такое чувство, что если Перес во всех оставшихся квалификациях не пройдёт в 3 сегмент и во всех гонках разложит свой болид, то Хорнер все равно скажет, что Перес молодец и погладит по головке. Я не понимаю, что происходит, это банальное лицемерие и вранье или Хорнер терпила?
старается поддержать своего пилота. Хорнер всё таки не олд скул, в отличие от Марко, который говорит всё, что думает и пофиг ему на политкорректность
+4
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+4
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Gonshic
у Хорнера два титула в кармане, будет дубль в личном зачете - хорошо, не будет - тоже ничего. Он в расслабленном состоянии до марта 2024. Заслужил
+2
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+2
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Ева без Адама
Ответ Великий Алонсо
Такое чувство, что если Перес во всех оставшихся квалификациях не пройдёт в 3 сегмент и во всех гонках разложит свой болид, то Хорнер все равно скажет, что Перес молодец и погладит по головке. Я не понимаю, что происходит, это банальное лицемерие и вранье или Хорнер терпила?
до ГП Мексики потерпит, думаю, а дальше - кто знает?
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Великий Алонсо
Такое чувство, что если Перес во всех оставшихся квалификациях не пройдёт в 3 сегмент и во всех гонках разложит свой болид, то Хорнер все равно скажет, что Перес молодец и погладит по головке. Я не понимаю, что происходит, это банальное лицемерие и вранье или Хорнер терпила?
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GODZILLA
Лишь бы в отчаянии не повторил все как в Японии)
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Ват-сон
совсем посыпался парень...
а если еще и суеверный, то 13-ая стартовая позиция может его вообще добить))
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LeChat Ostrowski
классика: Good Cop/Bad Cop
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