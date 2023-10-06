Ландо Норрис: «Мы способны обойти «Астон Мартин» в Кубке конструкторов. Высказывания Алонсо вполне для него типичны»

Норрис призвал «Макларен» не поддаваться на провокации Алонсо.

Пилот «Астон Мартин», оценивая ситуацию в чемпионате, поделился мнением о шансах команды удержать четвертую позицию в Кубке конструкторов и не пропустить вперед себя « ».

По словам Фернандо, помочь «Астон Мартин» может вероятная самоуверенность «Макларена», учитывая заметный прогресс в последних гонках:

«Макларену» определенно удалось набрать отличную форму. Они сейчас очень быстры. С другой стороны, как мы видим, сейчас форма команд часто меняется от гонки к гонке. До летнего перерыва в чемпионате они были лучше на этапах в Австрии и Англии, а в Зандворте на подиуме снова оказались мы. Возможная самоуверенность «Макларена» может сыграть нам на пользу. В любом случае, посмотрим, сможем ли мы победить их по итогам Гран-при Абу-Даби».

высказался в ответ на заявление Алонсо, отметив, что испанец занимается привычным делом и просто пытается оказать на соперников психологическое давление.

На Гран-при Японии «Макларену» удалось отыграть у «Астон Мартин» 29 очков разом. Общее отставание в Кубке конструкторов сократилось до 49 очков:

«Вполне типичные для высказывания. Он всегда делает так, чтобы выглядеть в лучшем свете. У нас нет абсолютно никакой самоуверенности. Например, в Японии я вообще был уверен, что наше отставание по очкам намного больше.

У «Астон Мартин» возникают трудности с тем, чтобы стабильно пробиваться в третий сегмент квалификации двумя машинами, и потом поддерживать нужный темп в гонке. В любом случае, было бы странно, если бы Алонсо высказался как-то иначе. Он очень умен. Но сейчас я тоже в нас уверен, потому что в данный момент наши шансы попасть на подиум выше, чем у соперников. Так что мы способны обойти « » в общем зачете, это возможно».

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