Джордж Расселл: «Хэмилтон – величайший гонщик всех времен. И каждый уик-энд, в каждой сессии, меня напрямую с ним сравнивают»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Выступления в одной команде с Хэмилтоном заставили Расселла поверить в себя.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что оказавшись в одной команде с Льюисом Хэмилтоном, которого считает величайшим гонщиком в истории, он понял, что действительно способен выступать на самом высоком уровне.

«Хэмилтон – величайший гонщик всех времен. И каждый уик-энд – в каждой практике, квалификации, гонке, – тебя напрямую сравниваю величайшим гонщиком в истории.

Сражение в Японии вышло чрезвычайно приятным – ведь она была абсолютно честной. И поэтому я испытываю невероятное удовлетворение, находясь в столь почетном положении. Ведь очень не многие гонщики получают такой шанс.

Мы верим в себя, считаем себя лучшими. Мы верим, что когда получим в свое распоряжение подходящую машину, мы сможем выиграть чемпионат. Вероятно, в пелотоне есть где-то пять гонщиков, которые точно выиграют тебе чемпионат, если ты посадишь их за руль лучшей машины. И Льюис, разумеется, входит в число этих гонщиков.

И если я каждую неделю буду соперничать с Льюисом, это даст мне ориентир. Я также считаю, что за всю мою карьеру на меня еще так не давили, подталкивая вперед, как за эти полтора года. И видя то, что я начал плыть, и плыву хорошо, придает мне веры в себя, придает уверенности в своих силах. Я всегда верил в себя, но теперь у меня нет никаких сомнений. Я действительно верю в себя, а команда верит в меня. И случилось это благодаря тому, что я оказался напарником Льюиса и сумел справиться», – рассказал Расселл.

Хэмилтон ударился в самокритику: второй сезон «Ф-1» не вывозит квалификации. «Я ужасен, сильно ниже среднего»

6 комментариев

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Troy Pum
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Молодец Джордж, хороший мальчик, теперь ты второй любимый друг Льюиса после Роско
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EconomistGl
Ответ ArcherMZ
Ну, прям скажем, далеко не лучший... Даже не в топ-10.
Да зачем мелочиться - даже не в топ-50, хейтить - так по крупному!)
+2
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Михаил Гудимо
Джордж вынь язык из попы сэра
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Ан Кот
а прикинь Жора если бы ты оказался напарником Валеры Б. в Мерсах- вот бы ты поверил в себя! 😁
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