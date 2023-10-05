Джордж Расселл: «Хэмилтон – величайший гонщик всех времен. И каждый уик-энд, в каждой сессии, меня напрямую с ним сравнивают»

Выступления в одной команде с Хэмилтоном заставили Расселла поверить в себя.

Пилот « » рассказал, что оказавшись в одной команде с , которого считает величайшим гонщиком в истории, он понял, что действительно способен выступать на самом высоком уровне.

«Хэмилтон – величайший гонщик всех времен. И каждый уик-энд – в каждой практике, квалификации, гонке, – тебя напрямую сравниваю величайшим гонщиком в истории.

Сражение в Японии вышло чрезвычайно приятным – ведь она была абсолютно честной. И поэтому я испытываю невероятное удовлетворение, находясь в столь почетном положении. Ведь очень не многие гонщики получают такой шанс.

Мы верим в себя, считаем себя лучшими. Мы верим, что когда получим в свое распоряжение подходящую машину, мы сможем выиграть чемпионат. Вероятно, в пелотоне есть где-то пять гонщиков, которые точно выиграют тебе чемпионат, если ты посадишь их за руль лучшей машины. И Льюис, разумеется, входит в число этих гонщиков.

И если я каждую неделю буду соперничать с Льюисом, это даст мне ориентир. Я также считаю, что за всю мою карьеру на меня еще так не давили, подталкивая вперед, как за эти полтора года. И видя то, что я начал плыть, и плыву хорошо, придает мне веры в себя, придает уверенности в своих силах. Я всегда верил в себя, но теперь у меня нет никаких сомнений. Я действительно верю в себя, а команда верит в меня. И случилось это благодаря тому, что я оказался напарником Льюиса и сумел справиться», – рассказал .

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