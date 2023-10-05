«Астон Мартин» вернется в высший класс «Ле-Мана» в 2025-м с гиперкаром «Валькирия»

Теги Ред Булл 24 часа Ле-Мана Астон Мартин WEC Авто

«Астон Мартин» объявил о возвращении в высший класс чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Британская фирма выставит «Валькирию» на стартовую решетку в категории гиперкаров в 2025 году. Автомобиль, созданный под руководством главы конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи, также будет участвовать в гонках серии IMSA с сезона-2025.

«Астон Мартин» не сражался за победу в высшем классе на «24 часах Ле-Мана» после 2011 года. На счету британцев 19 выигранных гонок в различных категориях, в том числе победа 1959 года в общей классификации.

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Изображения: сайт «Астон Мартин»

1 комментарий

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alievdauren
красота!
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