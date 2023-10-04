Лиам Лоусон: «Попадание в «Ф-1» остается моей целью, которой я должен достичь в будущем»

Лоусон нацелен получить постоянное место в «Формуле-1».

Пилот « », временно заменяющий в команде травмированного , провел за команду уже четыре Гран-при, и на этапе в Японии сумел заработать 2 очка.

При этом в «Альфа Таури» уже объявили, что в следующем году за команду будут выступать и Даниэль Риккардо, а Лоусон проведет 2024-й год в качестве резервного пилота «Ред Булл».

«Очевидно, что моя цель – выступления в «Формуле-1» на постоянной основе. И как бы я сейчас не был разочарован, это остается моей целью, которой я должен постараться достичь в будущем.

И прямо сейчас у меня по-прежнему есть возможность продолжать демонстрировать свои способности и стараться выжать из этого шанса максимум. И пока у меня есть место за рулем болида, я буду сосредоточен только на этом.

Когда же я покину список участников «Формулы-1», то сосредоточусь на подготовке к финальному уик-энду сезона в «Супер-Формуле», который пройдет на «Сузуке» параллельно с Гран-при Мексики. Будет непросто обратно приспосабливаться к болиду «Супер-Формулы». При этом мне определенно пошел на пользу опыт выступлений на Гран-при Японии и то, что за уик-энд я проехал по трассе очень много кругов», – рассказал .

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