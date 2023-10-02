Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Поражает, что «Ред Булл» оставляет Переса, учитывая то, как поступили с де Врисом»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Кристиан Альберс Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Ник де Врис Авто

Кристиан Альберс удивлен, что «Ред Булл» продолжает работать с Серхио Пересом.

Нидерландский гонщик, выступавший в «Формуле-1», отметил увеличивающееся отставание Переса от Макса Ферстаппена и вспомнил стремительное увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури».

«Несмотря на то, что он может изучать данные Макса, не получается прибавить и сократить разрыв. На самом деле разрыв лишь возрастает. В какой-то момент придется сказать: «Невозможно продолжать это оправдывать». История должна когда-то закончиться.

Учитывая, как Хорнер и Марко поступили с де Врисом, меня поражает, что они оставляют Переса», – поделился мнением Альберс в интервью De Telegraaf.

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3 комментария

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ilia rus
Так это старшая команда, плюс обязательство контракта, обстоятельства обязуют держать его, имхо
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Gonshic
Перес выполняет по контракту то, что там прописано ни больше и не меньше, он второй пилот, по возможности обороняющий тылы первого. Он удобный партнер и командный игрок. Лишняя борьба внутри команды никому никогда не нужна. Так во всех командных соревнованиях, два топа всегда перегрызутся между собой и вообще развалят организацию и систему.
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nightingale46
Перес при подходящей его стилю машине показал возможность конкурировать даже с Максом, добившись двух побед. Далее что-то пошло не так плюс соперники подтянулись. Проблемы в квалах у него были все время, в гонке он показывал хороший темп. На сузуке был неудачный день. Де Врис же просто мимо в каждой гонке был, Лоусон доказал своими результатами правильность такого решения!
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