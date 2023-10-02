Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Поражает, что «Ред Булл» оставляет Переса, учитывая то, как поступили с де Врисом»

Кристиан Альберс удивлен, что «Ред Булл» продолжает работать с Серхио Пересом.

Нидерландский гонщик, выступавший в «Формуле-1», отметил увеличивающееся отставание Переса от и вспомнил стремительное увольнение Ника де из « ».

«Несмотря на то, что он может изучать данные Макса, не получается прибавить и сократить разрыв. На самом деле разрыв лишь возрастает. В какой-то момент придется сказать: «Невозможно продолжать это оправдывать». История должна когда-то закончиться.

Учитывая, как и поступили с де Врисом, меня поражает, что они оставляют Переса», – поделился мнением Альберс в интервью De Telegraaf.

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