Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Поражает, что «Ред Булл» оставляет Переса, учитывая то, как поступили с де Врисом»
Кристиан Альберс удивлен, что «Ред Булл» продолжает работать с Серхио Пересом.
Нидерландский гонщик, выступавший в «Формуле-1», отметил увеличивающееся отставание Переса от Макса Ферстаппена и вспомнил стремительное увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури».
«Несмотря на то, что он может изучать данные Макса, не получается прибавить и сократить разрыв. На самом деле разрыв лишь возрастает. В какой-то момент придется сказать: «Невозможно продолжать это оправдывать». История должна когда-то закончиться.
Учитывая, как Хорнер и Марко поступили с де Врисом, меня поражает, что они оставляют Переса», – поделился мнением Альберс в интервью De Telegraaf.
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