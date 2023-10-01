Кристиан Хорнер: «Почти что каждый оставшийся гоночный уик-энд будет проходить со спринтом»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Хорнер ждет напряженное окончание сезона из-за трех спринтов.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что командам будет сложнее готовиться к Гран-при во время уик-эндов, по ходу которых будут проводиться спринт-заезды.

Из шести оставшихся этапов спринты пройдут сразу на трех – в Катаре, США и Бразилии.

«Впереди нас ждет много спринтов. Почти что каждый оставшийся гоночный уик-энд будет проходить со спринтом. А значит у вас будет всего одна сессия свободных заездов, чтобы подобрать настройки болида. Это серьезное давление – если вы не сможете попасть в «рабочее окно» настроек, или если проведению практики помешает дождь, например, ситуация может осложниться. И этот фактор добавляет интереса.

Честно говоря, я не знаю (на каких трассах у «Ред Булл» могут возникнуть трудности). Это невозможно предсказать. Но в прошлом сезоне, очевидно, у нас были трудности на Гран-при Бразилии», – рассказал Хорнер.

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам

1 комментарий

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ilia rus
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