Алекс Албон: «Прогресс «Альфа Таури» в работе с болидом оказался по-настоящему значительным, это беспокоит»
Албон опасается конкуренции с «Альфа Таури» в оставшихся гонках сезона.
Пилот «Уильямса», оценивая выступления конкурентов в последних гонках, отметил прогресс «Альфа Таури», что должно вызывать у команды определенное беспокойство.
В данный момент «Уильямс» занимает 7-е место в Кубке конструкторов, набрав 21 очко. В то время как «Альфа Таури» идет последней, а за весь сезон команда пока заработала лишь 5 баллов.
«Думаю, они сами себя заперли. Я был очень удивлен их выбором шин на последнем Гран-при. Они оставили себе всего по одному комплекту «медиума» и «харда», а у Цунода даже не осталось свежего «софта». Так что в последней гонке им было непросто.
Но дело в том, что хоть в последний уик-энд мы были уверены в своих силах, на Гран-при Сингапура конкуренты были очень быстры. И вновь будут быстры на всех оставшихся трассах. Думаю, их прогресс в работе с болидом оказался по-настоящему значительным, и это беспокоит», – рассказал Албон.
Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?
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