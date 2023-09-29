Алекс Албон: «Прогресс «Альфа Таури» в работе с болидом оказался по-настоящему значительным, это беспокоит»

Албон опасается конкуренции с «Альфа Таури» в оставшихся гонках сезона.

Пилот «Уильямса», оценивая выступления конкурентов в последних гонках, отметил прогресс « », что должно вызывать у команды определенное беспокойство.

В данный момент « » занимает 7-е место в Кубке конструкторов, набрав 21 очко. В то время как «Альфа Таури» идет последней, а за весь сезон команда пока заработала лишь 5 баллов.

«Думаю, они сами себя заперли. Я был очень удивлен их выбором шин на последнем Гран-при. Они оставили себе всего по одному комплекту «медиума» и «харда», а у Цунода даже не осталось свежего «софта». Так что в последней гонке им было непросто.

Но дело в том, что хоть в последний уик-энд мы были уверены в своих силах, на конкуренты были очень быстры. И вновь будут быстры на всех оставшихся трассах. Думаю, их прогресс в работе с болидом оказался по-настоящему значительным, и это беспокоит», – рассказал .

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