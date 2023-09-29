Алекс Албон: «Прогресс «Альфа Таури» в работе с болидом оказался по-настоящему значительным, это беспокоит»

Теги Гран-при Японии Уильямс Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Александр Албон Авто

Албон опасается конкуренции с «Альфа Таури» в оставшихся гонках сезона.

Пилот «Уильямса», оценивая выступления конкурентов в последних гонках, отметил прогресс «Альфа Таури», что должно вызывать у команды определенное беспокойство.

В данный момент «Уильямс» занимает 7-е место в Кубке конструкторов, набрав 21 очко. В то время как «Альфа Таури» идет последней, а за весь сезон команда пока заработала лишь 5 баллов.

«Думаю, они сами себя заперли. Я был очень удивлен их выбором шин на последнем Гран-при. Они оставили себе всего по одному комплекту «медиума» и «харда», а у Цунода даже не осталось свежего «софта». Так что в последней гонке им было непросто.

Но дело в том, что хоть в последний уик-энд мы были уверены в своих силах, на Гран-при Сингапура конкуренты были очень быстры. И вновь будут быстры на всех оставшихся трассах. Думаю, их прогресс в работе с болидом оказался по-настоящему значительным, и это беспокоит», – рассказал Албон.

Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?

1 комментарий

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GODZILLA
Да даже если они будут быстрее Вилок до конца сезона не успеют догнать по очкам, по 1-3 очка за гонку мало
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