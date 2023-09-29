Убытки «Астон Мартин» за 2022 год составили $65 млн

Теги Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

«Астон Мартин» закончила 2022 год с убытками в $65 млн.

Согласно финансовому отчету, дефицит составил £53 млн (почти $65 млн). По сравнению с предыдущим годом убытки возросли на $11 млн.

Рост расходов был зафиксирован несмотря на то, что доход от спонсорских поступлений и призовых денег за последний год вырос на $39 млн.

Главным образом рост расходов команды связан со строительством нового кампуса, которое обошлось почти в $80 млн.

Также внимание журналистов в отчете привлекло то, что за 2022 год «Астон Мартин» выплатила компании Falcon Racing Services Inc сумму в $1835000 за предоставление гоночных услуг Лансу Строллу. По сравнению с 2021 годом данная статья расходов сократилась на $225000. При этом компания Falcon за отчетный период предоставила «Астон Мартин» спонсорскую поддержку на сумму в $1125000.

Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?

8 комментариев

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timson
Ответ Incendier Deafening
В этом году с Фуфлонсой ещё больше убытков будет. Жаль Феттеля, он бы выиграл на этой тачке и не раз. В отличии от испашки он умеет полностью раскрывать болиды уровня РедБулл.
болид уровня ред бул только у ред бул
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Incendier Deafening
Ответ timson
болид уровня ред бул только у ред бул
У АМ хорошая копия Ньюивозки, просто у Фуфлонсо нет таланта чтоб её раскрыть)) Стелла не даст соврать)
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Minuvert
Хорошо, что добавили последний абзац, а то многие бы решили, что убытки связаны с зарплатой Стролла
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Luca di Montezemolo
Один только ленс принесет кучу убытков за слив в КК.
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tracid
Ответ Incendier Deafening
В этом году с Фуфлонсой ещё больше убытков будет. Жаль Феттеля, он бы выиграл на этой тачке и не раз. В отличии от испашки он умеет полностью раскрывать болиды уровня РедБулл.
а что тебе сделал Алонсо?!
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LetTong
Ответ timson
ой да не пори чушь. Сколько себ выиграл титулов не на рб?
Сколько Алонсо выиграл не на Рено?
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