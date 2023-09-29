Убытки «Астон Мартин» за 2022 год составили $65 млн

«Астон Мартин» закончила 2022 год с убытками в $65 млн.

Согласно финансовому отчету, дефицит составил £53 млн (почти $65 млн). По сравнению с предыдущим годом убытки возросли на $11 млн.

Рост расходов был зафиксирован несмотря на то, что доход от спонсорских поступлений и призовых денег за последний год вырос на $39 млн.

Главным образом рост расходов команды связан со строительством нового кампуса, которое обошлось почти в $80 млн.

Также внимание журналистов в отчете привлекло то, что за 2022 год «Астон Мартин» выплатила компании Falcon Racing Services Inc сумму в $1835000 за предоставление гоночных услуг . По сравнению с 2021 годом данная статья расходов сократилась на $225000. При этом компания Falcon за отчетный период предоставила « » спонсорскую поддержку на сумму в $1125000.

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